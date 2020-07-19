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الثانية على مستوى المملكة.. محاسبة جامعة جدة يحصل على اعتماد معهد المحاسبين القانونيين

لعدد ٩ مقررات من خطة القسم.. ضمن برامج الاعتراف بالشهادات التعليمية السابقة

حصل قسم المحاسبة بكلية الأعمال بجامعة جدة، على اعتماد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW لعدد ٩ مقررات من خطة القسم.

وبذلك تكون جامعة جدة هي ثاني جامعة على مستوى المملكة العربية السعودية تحظى بهذا الاعتماد ضمن برامجه للاعتراف بالشهادات التعليمية السابقة (CPL).

وأوضح رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، أن الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية من أهم أهدافها تجويد برامجها وأن تكون معتمدة داخلياً وخارجياً من جهات الاعتماد، بهدف تجويد المخرجات من طلاب وطالبات الجامعة ليحصلوا على وظائف تناسب مؤهلاتهم خلال ستة أشهر بعد التخرج، كما جاء في مستهدفات الرؤية الطموحة رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.

من جانبه، أوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور بدر اليوبي، أن معهد المحاسبين القانونيين ICAEW يعرف بكونه مؤسسة داعمة ومطورة للمهنيين العاملين في المجال المالي والمحاسبي في أكثر من 170 بلداً، ويحمل شهاداته في المحاسبة القانونية ما يزيد على 140 ألفاً من المحاسبين القانونيين ممن حصلوا على المتطلبات الأساسية للتدريب النظري والعملي.

ولفت رئيس قسم المحاسبة دكتور عساف فلفلان، إلى أن برنامج الإعفاء يأتي كخطوة من المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل لإقرار محتوى المقررات الأكاديمية لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا، واعتمادها كمؤهل للحصول على شهادة ICAEW للمحاسب القانوني المشارك (ACA) التي تعد كأحد أكثر برامج التعليم والتطوير المهني تقدماً في العالم.

وسيتمكن الخريجون والخريجات من الحصول على إعفاء من دراسة ٣ ملخصات من أصل ٨ من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، علماً بأن ملخصات الإعفاء ستكون في المحاسبة، والتأمين، والمعلومات الإدارية.

جدير بالذكر أن ملخصات ICAEW هي: المحاسبة، والتأمين، والأعمال والتمويل، وإستراتيجيات الأعمال، والإدارة المالية، والقانون، والمعلومات الإدارية، ومبادئ الضرائب، كما سيتمكن الخريجون والخريجات بقسم المحاسبة من العام الجاري للتقدم على اختبار .ACA

جامعة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثانية على مستوى المملكة.. محاسبة جامعة جدة يحصل على اعتماد معهد المحاسبين القانونيين
سبق

حصل قسم المحاسبة بكلية الأعمال بجامعة جدة، على اعتماد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW لعدد ٩ مقررات من خطة القسم.

وبذلك تكون جامعة جدة هي ثاني جامعة على مستوى المملكة العربية السعودية تحظى بهذا الاعتماد ضمن برامجه للاعتراف بالشهادات التعليمية السابقة (CPL).

وأوضح رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، أن الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية من أهم أهدافها تجويد برامجها وأن تكون معتمدة داخلياً وخارجياً من جهات الاعتماد، بهدف تجويد المخرجات من طلاب وطالبات الجامعة ليحصلوا على وظائف تناسب مؤهلاتهم خلال ستة أشهر بعد التخرج، كما جاء في مستهدفات الرؤية الطموحة رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.

من جانبه، أوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور بدر اليوبي، أن معهد المحاسبين القانونيين ICAEW يعرف بكونه مؤسسة داعمة ومطورة للمهنيين العاملين في المجال المالي والمحاسبي في أكثر من 170 بلداً، ويحمل شهاداته في المحاسبة القانونية ما يزيد على 140 ألفاً من المحاسبين القانونيين ممن حصلوا على المتطلبات الأساسية للتدريب النظري والعملي.

ولفت رئيس قسم المحاسبة دكتور عساف فلفلان، إلى أن برنامج الإعفاء يأتي كخطوة من المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل لإقرار محتوى المقررات الأكاديمية لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا، واعتمادها كمؤهل للحصول على شهادة ICAEW للمحاسب القانوني المشارك (ACA) التي تعد كأحد أكثر برامج التعليم والتطوير المهني تقدماً في العالم.

وسيتمكن الخريجون والخريجات من الحصول على إعفاء من دراسة ٣ ملخصات من أصل ٨ من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، علماً بأن ملخصات الإعفاء ستكون في المحاسبة، والتأمين، والمعلومات الإدارية.

جدير بالذكر أن ملخصات ICAEW هي: المحاسبة، والتأمين، والأعمال والتمويل، وإستراتيجيات الأعمال، والإدارة المالية، والقانون، والمعلومات الإدارية، ومبادئ الضرائب، كما سيتمكن الخريجون والخريجات بقسم المحاسبة من العام الجاري للتقدم على اختبار .ACA

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
01:39 PM

الثانية على مستوى المملكة.. محاسبة جامعة جدة يحصل على اعتماد معهد المحاسبين القانونيين

لعدد ٩ مقررات من خطة القسم.. ضمن برامج الاعتراف بالشهادات التعليمية السابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصل قسم المحاسبة بكلية الأعمال بجامعة جدة، على اعتماد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW لعدد ٩ مقررات من خطة القسم.

وبذلك تكون جامعة جدة هي ثاني جامعة على مستوى المملكة العربية السعودية تحظى بهذا الاعتماد ضمن برامجه للاعتراف بالشهادات التعليمية السابقة (CPL).

وأوضح رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، أن الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية من أهم أهدافها تجويد برامجها وأن تكون معتمدة داخلياً وخارجياً من جهات الاعتماد، بهدف تجويد المخرجات من طلاب وطالبات الجامعة ليحصلوا على وظائف تناسب مؤهلاتهم خلال ستة أشهر بعد التخرج، كما جاء في مستهدفات الرؤية الطموحة رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.

من جانبه، أوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور بدر اليوبي، أن معهد المحاسبين القانونيين ICAEW يعرف بكونه مؤسسة داعمة ومطورة للمهنيين العاملين في المجال المالي والمحاسبي في أكثر من 170 بلداً، ويحمل شهاداته في المحاسبة القانونية ما يزيد على 140 ألفاً من المحاسبين القانونيين ممن حصلوا على المتطلبات الأساسية للتدريب النظري والعملي.

ولفت رئيس قسم المحاسبة دكتور عساف فلفلان، إلى أن برنامج الإعفاء يأتي كخطوة من المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل لإقرار محتوى المقررات الأكاديمية لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا، واعتمادها كمؤهل للحصول على شهادة ICAEW للمحاسب القانوني المشارك (ACA) التي تعد كأحد أكثر برامج التعليم والتطوير المهني تقدماً في العالم.

وسيتمكن الخريجون والخريجات من الحصول على إعفاء من دراسة ٣ ملخصات من أصل ٨ من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، علماً بأن ملخصات الإعفاء ستكون في المحاسبة، والتأمين، والمعلومات الإدارية.

جدير بالذكر أن ملخصات ICAEW هي: المحاسبة، والتأمين، والأعمال والتمويل، وإستراتيجيات الأعمال، والإدارة المالية، والقانون، والمعلومات الإدارية، ومبادئ الضرائب، كما سيتمكن الخريجون والخريجات بقسم المحاسبة من العام الجاري للتقدم على اختبار .ACA

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