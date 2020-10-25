انهيارات أرضية وقطع طرق وجسور.. "مولاف" يشرد 9 آلاف فلبيني

إجلاء 5518 شخصًا إلى مناطق أكثر أمانًا

هرب قرابة 9 آلاف شخص من منازلهم في الفلبين، بعد أن وصل إعصار مولاف إلى اليابسة أثناء عبوره مقاطعات في الجزء الجنوبي من جزيرة لوزون الرئيسية، اليوم (الأحد)؛ مما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.

وبيّنت وكالة مراقبة الكوارث أنها تلقت تقارير عن تضرر الطرق والجسور والفيضانات والانهيارات الأرضية في بعض المناطق، لكن لم تقع إصابات حتى الآن، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن السلطات أجلت حوالي 5518 شخصًا إلى مناطق أكثر أمانًا، بينما لجأ 3421 شخصًا مع أقاربهم في مناطق خارج مناطق الخطر.

أوضحت الوكالة أن عمليات السفر البحري في مناطق الخطر ألغيت؛ حيث تقطعت السبل بـ569 شخصًا في الموانئ بسبب الرياح القوية.

من ناحيته حذر مكتب الأرصاد الجوية من هبوب عواصف يصل ارتفاعها إلى مترين (6.5 قدم) في المناطق الساحلية في مقاطعة سامار الشمالية ومنطقة بيكول والأجزاء الوسطى والجنوبية من مقاطعة كويزون.

ويتبع "مولاف" العاصفة الاستوائية سعودل، التي تسببت الأسبوع الماضي في فيضانات واسعة النطاق في مقاطعة كويزون في منطقة كالابارزون، جنوب شرق العاصمة مانيلا.