"الخشان" مساعداً لمدير عام الخدمات الطبية للشؤون الإستراتيجية
أصدر مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أمراً بتعيين الدكتور هشام الخشان مساعداً لمدير عام الخدمات الطبية للشؤون الإستراتيجية.
وكان الخشان قد شغل منصب وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، سجلت المراكز الصحية خلال فترته العديد من القفزات التطويرية.
"الخشان" مساعداً لمدير عام الخدمات الطبية للشؤون الإستراتيجية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-04
أصدر مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أمراً بتعيين الدكتور هشام الخشان مساعداً لمدير عام الخدمات الطبية للشؤون الإستراتيجية.
وكان الخشان قد شغل منصب وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، سجلت المراكز الصحية خلال فترته العديد من القفزات التطويرية.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:49 PM
"الخشان" مساعداً لمدير عام الخدمات الطبية للشؤون الإستراتيجية
أصدر مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أمراً بتعيين الدكتور هشام الخشان مساعداً لمدير عام الخدمات الطبية للشؤون الإستراتيجية.
وكان الخشان قد شغل منصب وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، سجلت المراكز الصحية خلال فترته العديد من القفزات التطويرية.