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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تغش المستهلكين بتعبئة منتجات القهوة في عبوات لأسماء تجارية معروفة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة حائل، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وتعمد العاملين في المنشأة غش وتضليل المستهلكين بإعادة تعبئة منتجات القهوة (هيل وخلطات وزعفران) في عبوات تحمل أسماء تجارية معروفة بهدف ادعاء جودة المنتج، إضافة إلى سوء تخزين السلع والمنتجات لوجود حشرات وقوارض داخل المستودع وتغيير البيانات التجارية للمنتجات.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً إدانة المخالف مع فرض غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تغش المستهلكين بتعبئة منتجات القهوة في عبوات لأسماء تجارية معروفة
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة حائل، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وتعمد العاملين في المنشأة غش وتضليل المستهلكين بإعادة تعبئة منتجات القهوة (هيل وخلطات وزعفران) في عبوات تحمل أسماء تجارية معروفة بهدف ادعاء جودة المنتج، إضافة إلى سوء تخزين السلع والمنتجات لوجود حشرات وقوارض داخل المستودع وتغيير البيانات التجارية للمنتجات.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً إدانة المخالف مع فرض غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
07:59 PM

"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تغش المستهلكين بتعبئة منتجات القهوة في عبوات لأسماء تجارية معروفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة حائل، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وتعمد العاملين في المنشأة غش وتضليل المستهلكين بإعادة تعبئة منتجات القهوة (هيل وخلطات وزعفران) في عبوات تحمل أسماء تجارية معروفة بهدف ادعاء جودة المنتج، إضافة إلى سوء تخزين السلع والمنتجات لوجود حشرات وقوارض داخل المستودع وتغيير البيانات التجارية للمنتجات.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً إدانة المخالف مع فرض غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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