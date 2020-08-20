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عمادة بيشة تفتح باب الالتحاق بالانتظام التكميلي لمواصلة البكالوريوس

من 4 إلى 8 محرم 1442هـ

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، فتح باب التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي "التجسير" ‏لمواصلة درجة البكالوريوس للخريجين من كليات المجتمع، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-442هـ، من الأحد 4-1-1442هـ وحتى الخميس 8-1-1442هـ.

وأوضحت العمادة أنه للتقديم يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع بجامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة. مضيفة أن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال (طلاب/طالبات)، ونظم معلومات (طلاب/طالبات).

وقالت إن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بجامعة بيشة على الرابط: (registration.ub.edu.sa/bisha/init)، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب. ولفتت إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقًا للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص.

وتابعت: لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول تتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 بالمائة من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.

جامعة بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمادة بيشة تفتح باب الالتحاق بالانتظام التكميلي لمواصلة البكالوريوس
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، فتح باب التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي "التجسير" ‏لمواصلة درجة البكالوريوس للخريجين من كليات المجتمع، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-442هـ، من الأحد 4-1-1442هـ وحتى الخميس 8-1-1442هـ.

وأوضحت العمادة أنه للتقديم يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع بجامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة. مضيفة أن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال (طلاب/طالبات)، ونظم معلومات (طلاب/طالبات).

وقالت إن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بجامعة بيشة على الرابط: (registration.ub.edu.sa/bisha/init)، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب. ولفتت إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقًا للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص.

وتابعت: لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول تتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 بالمائة من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
05:20 PM

عمادة بيشة تفتح باب الالتحاق بالانتظام التكميلي لمواصلة البكالوريوس

من 4 إلى 8 محرم 1442هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، فتح باب التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي "التجسير" ‏لمواصلة درجة البكالوريوس للخريجين من كليات المجتمع، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-442هـ، من الأحد 4-1-1442هـ وحتى الخميس 8-1-1442هـ.

وأوضحت العمادة أنه للتقديم يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع بجامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة. مضيفة أن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال (طلاب/طالبات)، ونظم معلومات (طلاب/طالبات).

وقالت إن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بجامعة بيشة على الرابط: (registration.ub.edu.sa/bisha/init)، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب. ولفتت إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقًا للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص.

وتابعت: لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول تتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 بالمائة من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.

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