شاهد.. محاولات اختباء فاشلة لعمالة مخالفة في "رماح الرياض"
الدوريات ضبطت 21 شخصاً ضمن حملة "وطن بلا مخالف"
تمكنت دوريات محافظة "رماح" من ضبط 21 شخصاً مخالفاً، "13 باكستانياً وفلبيني وهنديين وبنجلاديشي وأربعة يمنيين.
وأحيل أربعة من الموقوفين إلى شرطة رماح لعدم حملهم أي هويات، فيما أحيل البقية لإدارة الضبط الأمني بالرياض تمهيداً لتسليمهم لإدارة الوافدين.
جاء ذلك بموجب توجيهات مدير شرطة منطقة الرياض وبمتابعة مدير دوريات أمن المحافطات في إطار تكثيف حملة "وطن بلا مخالف"، حيق وقفت الفرق الميدانية بقيادة مدير شعبة دوريات رماح على موقع الكسارات بطريق "الرياض- رماح".
شاهد.. محاولات اختباء فاشلة لعمالة مخالفة في "رماح الرياض"
ياسر العتيبيسبق2017-12-12
تمكنت دوريات محافظة "رماح" من ضبط 21 شخصاً مخالفاً، "13 باكستانياً وفلبيني وهنديين وبنجلاديشي وأربعة يمنيين.
وأحيل أربعة من الموقوفين إلى شرطة رماح لعدم حملهم أي هويات، فيما أحيل البقية لإدارة الضبط الأمني بالرياض تمهيداً لتسليمهم لإدارة الوافدين.
جاء ذلك بموجب توجيهات مدير شرطة منطقة الرياض وبمتابعة مدير دوريات أمن المحافطات في إطار تكثيف حملة "وطن بلا مخالف"، حيق وقفت الفرق الميدانية بقيادة مدير شعبة دوريات رماح على موقع الكسارات بطريق "الرياض- رماح".
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:02 PM
شاهد.. محاولات اختباء فاشلة لعمالة مخالفة في "رماح الرياض"
تمكنت دوريات محافظة "رماح" من ضبط 21 شخصاً مخالفاً، "13 باكستانياً وفلبيني وهنديين وبنجلاديشي وأربعة يمنيين.
وأحيل أربعة من الموقوفين إلى شرطة رماح لعدم حملهم أي هويات، فيما أحيل البقية لإدارة الضبط الأمني بالرياض تمهيداً لتسليمهم لإدارة الوافدين.
جاء ذلك بموجب توجيهات مدير شرطة منطقة الرياض وبمتابعة مدير دوريات أمن المحافطات في إطار تكثيف حملة "وطن بلا مخالف"، حيق وقفت الفرق الميدانية بقيادة مدير شعبة دوريات رماح على موقع الكسارات بطريق "الرياض- رماح".