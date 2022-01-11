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بعد ثنائية الفيصلي .."الأهلي" يواصل نزيف النقاط و"خبراني" يخرج بالحمراء

لحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي 2/2، أمام نظيره الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في ختام منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، وكان الفيصلي البادئ في التسجيل عن طريق هشام فائق عند الدقيقة العاشرة .

وتصدت عارضة مرمى حارس الفيصلي أحمد الكسار عند الدقيقة 21 لتسديدة لاعب الأهلي محمد المجحد.

وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 عادل النتيجة عمر السومة للأهلي من ركلة جزاء .

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 55 ومن مجهود رائع أضاف "جليرمي " الهدف الثاني للفيصلي، وسط خطأ مشترك بين دفاع الأهلي والحارس محمد الربيعي .

ويكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج محمد خبراني بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 74 .

وفي الدقيقة 81 أعاد السومة فريقه مرة أخرى للمباراة بهدف التعادل من خلال تسديدة لا تصد ولا ترد .

بتلك النتيجة حل الأهلي في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، والفيصلي بذات الرصيد في المركز الـ 13 .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد ثنائية الفيصلي .."الأهلي" يواصل نزيف النقاط و"خبراني" يخرج بالحمراء
سبق

لحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي 2/2، أمام نظيره الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في ختام منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، وكان الفيصلي البادئ في التسجيل عن طريق هشام فائق عند الدقيقة العاشرة .

وتصدت عارضة مرمى حارس الفيصلي أحمد الكسار عند الدقيقة 21 لتسديدة لاعب الأهلي محمد المجحد.

وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 عادل النتيجة عمر السومة للأهلي من ركلة جزاء .

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 55 ومن مجهود رائع أضاف "جليرمي " الهدف الثاني للفيصلي، وسط خطأ مشترك بين دفاع الأهلي والحارس محمد الربيعي .

ويكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج محمد خبراني بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 74 .

وفي الدقيقة 81 أعاد السومة فريقه مرة أخرى للمباراة بهدف التعادل من خلال تسديدة لا تصد ولا ترد .

بتلك النتيجة حل الأهلي في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، والفيصلي بذات الرصيد في المركز الـ 13 .

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
08:18 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
06:57 AM

بعد ثنائية الفيصلي .."الأهلي" يواصل نزيف النقاط و"خبراني" يخرج بالحمراء

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
3,399

لحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي 2/2، أمام نظيره الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في ختام منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، وكان الفيصلي البادئ في التسجيل عن طريق هشام فائق عند الدقيقة العاشرة .

وتصدت عارضة مرمى حارس الفيصلي أحمد الكسار عند الدقيقة 21 لتسديدة لاعب الأهلي محمد المجحد.

وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 عادل النتيجة عمر السومة للأهلي من ركلة جزاء .

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 55 ومن مجهود رائع أضاف "جليرمي " الهدف الثاني للفيصلي، وسط خطأ مشترك بين دفاع الأهلي والحارس محمد الربيعي .

ويكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج محمد خبراني بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 74 .

وفي الدقيقة 81 أعاد السومة فريقه مرة أخرى للمباراة بهدف التعادل من خلال تسديدة لا تصد ولا ترد .

بتلك النتيجة حل الأهلي في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، والفيصلي بذات الرصيد في المركز الـ 13 .

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