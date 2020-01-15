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استدرجتهم وباغتتهم بهجوم مفاجئ.. "الشرعية" تقضي على قيادي حوثي و4 متمردين

أحبطت تسلل المليشيا إلى مواقعها في تعز

قُتِل قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مع عدد من مرافقيه، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفّذته قوات الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

أوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية غربي مدينة البرح، قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ.

وأضاف أن الكمين أدى إلى مقتل القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة مع أربعة من مرافقيه.

على الصعيد نفسه، أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم محاولة تسلل للمليشيا المتمردة، شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.

مليشيا الحوثي الجيش اليمني

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استدرجتهم وباغتتهم بهجوم مفاجئ.. "الشرعية" تقضي على قيادي حوثي و4 متمردين
سبق

قُتِل قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مع عدد من مرافقيه، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفّذته قوات الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

أوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية غربي مدينة البرح، قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ.

وأضاف أن الكمين أدى إلى مقتل القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة مع أربعة من مرافقيه.

على الصعيد نفسه، أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم محاولة تسلل للمليشيا المتمردة، شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
06:57 PM

استدرجتهم وباغتتهم بهجوم مفاجئ.. "الشرعية" تقضي على قيادي حوثي و4 متمردين

أحبطت تسلل المليشيا إلى مواقعها في تعز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مع عدد من مرافقيه، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفّذته قوات الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

أوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية غربي مدينة البرح، قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ.

وأضاف أن الكمين أدى إلى مقتل القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة مع أربعة من مرافقيه.

على الصعيد نفسه، أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم محاولة تسلل للمليشيا المتمردة، شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.

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