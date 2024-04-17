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"ليتهم يسمعوني" مبادرة لـ"الصم والبكم" انطلقت من مكة وتفاعلت معها "الأميرة أضواء"

200 أسرة سجلت في المبادرة منذ انطلاقها

بلغ إجمالي عدد الأسر من فئة الصم والبكم بمكة المكرمة المسجلة في مبادرة "ليتهم يسمعوني"؛ 200 أسرة حتى اليوم، منذ انطلاق المبادرة قبل عدة أيام.

وتفاعلت الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، مع مبادرة "ليتهم يسمعوني" الموجهة لفئة الصم والبكم في مكة المكرمة، والتي انطلقت من مركز حي العسيلة بالعاصمة المقدسة لتشمل جميع مراكز أحياء مكة المكرمة، وقد أعلنت الأميرة عن دعمها الكامل لهذه المبادرة.

وقالت: إن "فئة الصم والبكم فئة قد يظن البعض أننا لا نسمعهم أو يغيب عن عقلنا احتياجاتهم، ولكننا هنا في السعودية العظمى نسمعهم ونلبي احتياجاتهم، ونحن مملوؤون بالفخر والامتنان أن سنحت لنا الفرصة لنكون أول الملبين لهم".

من جانبه قال رئيس المركز الإعلامي ومستشار الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، الذي كان له السبق في طرح فكرة المبادرة على مركز حي العسيلة ثم تمرير التجربة لتشمل جميع أحياء مكة المكرمة؛ إن "الأميرة الدكتورة أضواء شخصية تأبى إلا أن تضع بصمتها الخيرة وأثرها الطيب على كل عمل خيري تقتنع بفاعليته".

وبما يخص المبادرة قال: "استلهمت اسم هذه المبادرة من قصيدة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ليتهم يسمعوني، والتي تكرر بها لفظ: ليتهم يسمعوني".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ليتهم يسمعوني" مبادرة لـ"الصم والبكم" انطلقت من مكة وتفاعلت معها "الأميرة أضواء"
سبق

بلغ إجمالي عدد الأسر من فئة الصم والبكم بمكة المكرمة المسجلة في مبادرة "ليتهم يسمعوني"؛ 200 أسرة حتى اليوم، منذ انطلاق المبادرة قبل عدة أيام.

وتفاعلت الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، مع مبادرة "ليتهم يسمعوني" الموجهة لفئة الصم والبكم في مكة المكرمة، والتي انطلقت من مركز حي العسيلة بالعاصمة المقدسة لتشمل جميع مراكز أحياء مكة المكرمة، وقد أعلنت الأميرة عن دعمها الكامل لهذه المبادرة.

وقالت: إن "فئة الصم والبكم فئة قد يظن البعض أننا لا نسمعهم أو يغيب عن عقلنا احتياجاتهم، ولكننا هنا في السعودية العظمى نسمعهم ونلبي احتياجاتهم، ونحن مملوؤون بالفخر والامتنان أن سنحت لنا الفرصة لنكون أول الملبين لهم".

من جانبه قال رئيس المركز الإعلامي ومستشار الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، الذي كان له السبق في طرح فكرة المبادرة على مركز حي العسيلة ثم تمرير التجربة لتشمل جميع أحياء مكة المكرمة؛ إن "الأميرة الدكتورة أضواء شخصية تأبى إلا أن تضع بصمتها الخيرة وأثرها الطيب على كل عمل خيري تقتنع بفاعليته".

وبما يخص المبادرة قال: "استلهمت اسم هذه المبادرة من قصيدة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ليتهم يسمعوني، والتي تكرر بها لفظ: ليتهم يسمعوني".

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:58 PM

"ليتهم يسمعوني" مبادرة لـ"الصم والبكم" انطلقت من مكة وتفاعلت معها "الأميرة أضواء"

200 أسرة سجلت في المبادرة منذ انطلاقها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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بلغ إجمالي عدد الأسر من فئة الصم والبكم بمكة المكرمة المسجلة في مبادرة "ليتهم يسمعوني"؛ 200 أسرة حتى اليوم، منذ انطلاق المبادرة قبل عدة أيام.

وتفاعلت الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، مع مبادرة "ليتهم يسمعوني" الموجهة لفئة الصم والبكم في مكة المكرمة، والتي انطلقت من مركز حي العسيلة بالعاصمة المقدسة لتشمل جميع مراكز أحياء مكة المكرمة، وقد أعلنت الأميرة عن دعمها الكامل لهذه المبادرة.

وقالت: إن "فئة الصم والبكم فئة قد يظن البعض أننا لا نسمعهم أو يغيب عن عقلنا احتياجاتهم، ولكننا هنا في السعودية العظمى نسمعهم ونلبي احتياجاتهم، ونحن مملوؤون بالفخر والامتنان أن سنحت لنا الفرصة لنكون أول الملبين لهم".

من جانبه قال رئيس المركز الإعلامي ومستشار الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود، الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، الذي كان له السبق في طرح فكرة المبادرة على مركز حي العسيلة ثم تمرير التجربة لتشمل جميع أحياء مكة المكرمة؛ إن "الأميرة الدكتورة أضواء شخصية تأبى إلا أن تضع بصمتها الخيرة وأثرها الطيب على كل عمل خيري تقتنع بفاعليته".

وبما يخص المبادرة قال: "استلهمت اسم هذه المبادرة من قصيدة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ليتهم يسمعوني، والتي تكرر بها لفظ: ليتهم يسمعوني".

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