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"هيئة جدة" تطلق "الصلاة نور" على شاشات جامعة الملك عبدالعزيز

نشرت الوسائل التوعوية في الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المحتوى التوعوي لحملة "الصلاة نور" على الشاشات الرقمية في محيط جامعة الملك عبدالعزيز في عدد من الشاشات المنتشرة داخل الحرم الجامعي، ونشرت الوسائل التوعوية في الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى في محافظة جدة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرّمة، والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية وتعزيز دور الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

وتنطلق هذه البرامج من توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

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"هيئة جدة" تطلق "الصلاة نور" على شاشات جامعة الملك عبدالعزيز
سبق

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المحتوى التوعوي لحملة "الصلاة نور" على الشاشات الرقمية في محيط جامعة الملك عبدالعزيز في عدد من الشاشات المنتشرة داخل الحرم الجامعي، ونشرت الوسائل التوعوية في الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى في محافظة جدة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرّمة، والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية وتعزيز دور الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

وتنطلق هذه البرامج من توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
12:58 PM

"هيئة جدة" تطلق "الصلاة نور" على شاشات جامعة الملك عبدالعزيز

نشرت الوسائل التوعوية في الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المحتوى التوعوي لحملة "الصلاة نور" على الشاشات الرقمية في محيط جامعة الملك عبدالعزيز في عدد من الشاشات المنتشرة داخل الحرم الجامعي، ونشرت الوسائل التوعوية في الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى في محافظة جدة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرّمة، والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية وتعزيز دور الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

وتنطلق هذه البرامج من توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

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