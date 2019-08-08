ميناء ضباء: 36 ألف كادر وصلوا لخدمة ضيوف الرحمن

منذ مايو ومحطة الركاب بالميناء طاقتها 6 آلاف راكب يوميًّا

استقبل ميناء ضبا منذ بداية شهر مايو وحتى نهاية شهر يوليو لعام 2019م، ما يقارب 36 ألف كادر قدموا للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وحقق الميناء خلال شهر يوليو لعام 2019م، ارتفاعًا لافتًا في نقل الركاب بواقع 60 ألف راكب، وبنسبة زيادة بلغت 20%؛ وذلك مقارنة بأعداد الركاب من العام الماضي.

وتسعى إدارة ميناء ضبا إلى تسخير كل الإمكانات والمعدات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين في مثل هذه المواسم، وسط تضافر وتوحيد كل الجهود لتقديم أعلى مستوى من الخدمات؛ بما يسهم في توفير كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لقدومهم ومغادرتهم.

يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية.

وقد شملت التجهيزات المخصصة لمحطة الركاب بالميناء والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية ستة آلاف راكب يوميًّا، عدد 20 كاونترًا لإنهاء إجراءات الركاب في القدوم والمغادرة، وستة أجهزة متطورة لتفتيش ونقل أمتعة الكوادر لصالات القدوم والمغادرة والانتظار، بالإضافة إلى 154 عربة وحافلة حديثة، و12 قاطرة بحرية وقطع مساندة لمكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق، وتوفير ملاحة بحرية آمنة، إلى جانب تأمين العدد اللازم من مشغلي نظام حركة السفن على مدار الساعة؛ فضلًا عن توفير أكثر من 107 كوادر بشرية مؤهلة لخدمة الركاب خلال حج هذا العام.

يُذكر أن ميناء ضبا يُعد بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية، ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية قناة السويس بـ257 ميلًا بحريًّا؛ مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يمتاز بوجوده على خط الملاحي الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.