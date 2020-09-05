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"يا هلا" يناقش اختفاء الشقيقَيْن "الغزواني" منذ 22 عامًا.. ووالدتهما تتحدث هاتفيًّا

ناقش برنامج "يا هلا"، الذي يُعرض على قناة "روتانا خليجية"، قضية اختفاء الشقيقَين مفرح ومحمد الغزواني، اللذين اختفيا في ظروف غامضة، ونشرت صحيفة "سبق" تفاصيل اختفائهما.

وتداخلت "أم مفرح" والدة المفقودَين مع برنامج "يا هلا" هاتفيًّا، وتحدثت عن قصة اختفاء ابنَيها، وانقطاع أخبارهما طيلة الفترة الماضية، وذلك منذ مغادرتهما منزلهما بحثًا عن عمل قبل ما يقارب 22 عامًا.

وكانت" سبق" قد نشرت تفاصيل اختفاء الشقيقَين، فيما ناشدت والدتهما وزير الداخلية والجهات الأمنية، وكل من يجد معلومات، مساعدتها في البحث عن ابنَيها، لافتة إلى أن أملها في الله قوي أن ترى ابنَيها مرة أخرى قبل وفاتها.

ما زالا مفقودين.. قصة اختفاء شابين قبل 22 عامًا ترويها عائلة "الغزواني" لـ"سبق"

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"يا هلا" يناقش اختفاء الشقيقَيْن "الغزواني" منذ 22 عامًا.. ووالدتهما تتحدث هاتفيًّا
سبق

ناقش برنامج "يا هلا"، الذي يُعرض على قناة "روتانا خليجية"، قضية اختفاء الشقيقَين مفرح ومحمد الغزواني، اللذين اختفيا في ظروف غامضة، ونشرت صحيفة "سبق" تفاصيل اختفائهما.

وتداخلت "أم مفرح" والدة المفقودَين مع برنامج "يا هلا" هاتفيًّا، وتحدثت عن قصة اختفاء ابنَيها، وانقطاع أخبارهما طيلة الفترة الماضية، وذلك منذ مغادرتهما منزلهما بحثًا عن عمل قبل ما يقارب 22 عامًا.

وكانت" سبق" قد نشرت تفاصيل اختفاء الشقيقَين، فيما ناشدت والدتهما وزير الداخلية والجهات الأمنية، وكل من يجد معلومات، مساعدتها في البحث عن ابنَيها، لافتة إلى أن أملها في الله قوي أن ترى ابنَيها مرة أخرى قبل وفاتها.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:48 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
12:18 AM

"يا هلا" يناقش اختفاء الشقيقَيْن "الغزواني" منذ 22 عامًا.. ووالدتهما تتحدث هاتفيًّا

A A A
عبدالرحمن السلماني - الرياض
2
5,268

ناقش برنامج "يا هلا"، الذي يُعرض على قناة "روتانا خليجية"، قضية اختفاء الشقيقَين مفرح ومحمد الغزواني، اللذين اختفيا في ظروف غامضة، ونشرت صحيفة "سبق" تفاصيل اختفائهما.

وتداخلت "أم مفرح" والدة المفقودَين مع برنامج "يا هلا" هاتفيًّا، وتحدثت عن قصة اختفاء ابنَيها، وانقطاع أخبارهما طيلة الفترة الماضية، وذلك منذ مغادرتهما منزلهما بحثًا عن عمل قبل ما يقارب 22 عامًا.

وكانت" سبق" قد نشرت تفاصيل اختفاء الشقيقَين، فيما ناشدت والدتهما وزير الداخلية والجهات الأمنية، وكل من يجد معلومات، مساعدتها في البحث عن ابنَيها، لافتة إلى أن أملها في الله قوي أن ترى ابنَيها مرة أخرى قبل وفاتها.

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