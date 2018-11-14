"مدني الشمالية" يحذِّر من التقلبات الجوية بالمنطقة: قد تتعرَّض لأمطار شديدة نهاية هذا الأسبوع

"العنزي" يهيب إلى عدم النزول للأودية وعبور السيول واستخدام الجوال أثناء هطول الأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى متغيرات جوية، قد يصحبها أمطار رعدية، من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق السعودية، منها منطقة الحدود الشمالية، وذلك خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى.

‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، العقيد فهدبن الأسمر العنزي، بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيُّد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة بالنزول للأودية أو محاولة عبور السيول، ومراعاة خطورة استخدام أجهزة الجوال أثناء هطول الأمطار، وكذلك الابتعاد عن مواقع الخطر.

وأهاب "العنزي" إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالات داعيًا الإخوة المواطنين والمقيمين إلى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على العنوان الآتي: www.998.gov.sa، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية - بمشيئة الله تعالى -، متمنيًا السلامة للجميع.