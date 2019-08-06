النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على أبرز 5 تطبيقات ذكية تساعد على تيسير أداء المناسك للحجاج

بينها "ترجمان" الذي يترجم اللوحات الإرشادية لغير المتحدثين بالعربية

استعرض الخبير التقني عبداللطيف علاء الدين أبرز التطبيقات على الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية والتي تساعد الحجاج على أداء الفريضة وتم توظيفها لخدمتهم وتيسير أداء المناسك.

وتفصيلاً، كشف "علاء الدين" عن أبرز تلك التطبيقات خلال حديثه اليوم لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناةmbc ومن ضمنها تطبيق "ترجمان" الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة هاكاثون الحج العام الماضي، يقوم بترجمة اللوحات الإرشادية وهو مخصص لغير المتحدثين باللغة العربية، ويعمل من خلال مسح ضوئي للعلامات الإرشادية دون حاجة للإنترنت.

وثانياً تطبيق "قراءة أساور الحجاج"، وهو مقدم من وزارة الحج والعمرة ويتيح مساعدة الحجاج التائهين ويوفر معلومات عن الجهات المسؤولة عن خدمتهم.

وأضاف: إن التطبيق الثالث هو "المقصد" الذي يحدد للحجاج مواقعهم بدقة ويعرفهم الطريق إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه دون حاجة إلى إنترنت.

وقال إن التطبيق الرابع هو "مناسكنا" الذي يشبه خرائط أبل وجوجل ويحتوي على العديد من الخدمات مثل معرفة أحوال الطقس وتحويل العملات ومعرفة مواعيد الازدحام واستقبال الرسائل التفاعلية من الجهات ومعرفة مواقيت الصلاة، ويتضمن بسبع لغات الأرقام المهمة التي قد يحتاجها الحاج خلال رحلته كأرقام الطوارئ إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة.

والتطبيق الخامس هو "الحج الملاحي" الذي قامت مؤسسة البريد السعودي بإنشائه ويتضمن خرائط المعلومات الخاصة بالمباني ومخيمات المشاعر المقدسة والطرق والأحياء وحدود المشاعر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على أبرز 5 تطبيقات ذكية تساعد على تيسير أداء المناسك للحجاج
سبق

استعرض الخبير التقني عبداللطيف علاء الدين أبرز التطبيقات على الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية والتي تساعد الحجاج على أداء الفريضة وتم توظيفها لخدمتهم وتيسير أداء المناسك.

وتفصيلاً، كشف "علاء الدين" عن أبرز تلك التطبيقات خلال حديثه اليوم لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناةmbc ومن ضمنها تطبيق "ترجمان" الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة هاكاثون الحج العام الماضي، يقوم بترجمة اللوحات الإرشادية وهو مخصص لغير المتحدثين باللغة العربية، ويعمل من خلال مسح ضوئي للعلامات الإرشادية دون حاجة للإنترنت.

وثانياً تطبيق "قراءة أساور الحجاج"، وهو مقدم من وزارة الحج والعمرة ويتيح مساعدة الحجاج التائهين ويوفر معلومات عن الجهات المسؤولة عن خدمتهم.

وأضاف: إن التطبيق الثالث هو "المقصد" الذي يحدد للحجاج مواقعهم بدقة ويعرفهم الطريق إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه دون حاجة إلى إنترنت.

وقال إن التطبيق الرابع هو "مناسكنا" الذي يشبه خرائط أبل وجوجل ويحتوي على العديد من الخدمات مثل معرفة أحوال الطقس وتحويل العملات ومعرفة مواعيد الازدحام واستقبال الرسائل التفاعلية من الجهات ومعرفة مواقيت الصلاة، ويتضمن بسبع لغات الأرقام المهمة التي قد يحتاجها الحاج خلال رحلته كأرقام الطوارئ إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة.

والتطبيق الخامس هو "الحج الملاحي" الذي قامت مؤسسة البريد السعودي بإنشائه ويتضمن خرائط المعلومات الخاصة بالمباني ومخيمات المشاعر المقدسة والطرق والأحياء وحدود المشاعر.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
08:39 PM

تعرف على أبرز 5 تطبيقات ذكية تساعد على تيسير أداء المناسك للحجاج

بينها "ترجمان" الذي يترجم اللوحات الإرشادية لغير المتحدثين بالعربية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
955

استعرض الخبير التقني عبداللطيف علاء الدين أبرز التطبيقات على الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية والتي تساعد الحجاج على أداء الفريضة وتم توظيفها لخدمتهم وتيسير أداء المناسك.

وتفصيلاً، كشف "علاء الدين" عن أبرز تلك التطبيقات خلال حديثه اليوم لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناةmbc ومن ضمنها تطبيق "ترجمان" الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة هاكاثون الحج العام الماضي، يقوم بترجمة اللوحات الإرشادية وهو مخصص لغير المتحدثين باللغة العربية، ويعمل من خلال مسح ضوئي للعلامات الإرشادية دون حاجة للإنترنت.

وثانياً تطبيق "قراءة أساور الحجاج"، وهو مقدم من وزارة الحج والعمرة ويتيح مساعدة الحجاج التائهين ويوفر معلومات عن الجهات المسؤولة عن خدمتهم.

وأضاف: إن التطبيق الثالث هو "المقصد" الذي يحدد للحجاج مواقعهم بدقة ويعرفهم الطريق إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه دون حاجة إلى إنترنت.

وقال إن التطبيق الرابع هو "مناسكنا" الذي يشبه خرائط أبل وجوجل ويحتوي على العديد من الخدمات مثل معرفة أحوال الطقس وتحويل العملات ومعرفة مواعيد الازدحام واستقبال الرسائل التفاعلية من الجهات ومعرفة مواقيت الصلاة، ويتضمن بسبع لغات الأرقام المهمة التي قد يحتاجها الحاج خلال رحلته كأرقام الطوارئ إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة.

والتطبيق الخامس هو "الحج الملاحي" الذي قامت مؤسسة البريد السعودي بإنشائه ويتضمن خرائط المعلومات الخاصة بالمباني ومخيمات المشاعر المقدسة والطرق والأحياء وحدود المشاعر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,449
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,550
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,585
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,638

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة