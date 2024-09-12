موريتانيا: 44 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .