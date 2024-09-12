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"الصحة": تسجيل 643 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 903 خلال الـ24 ساعة الماضية

موريتانيا: 44 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات بلغ 7266 والوفيات 16 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .

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موريتانيا: 44 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
04:29 PM

موريتانيا: 44 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات بلغ 7266 والوفيات 16 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .

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