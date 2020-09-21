النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"معالم التسويقية" توقع اتفاقية مع "التنفيذ المثالية"

لتسويق المحتوى في الاتصالات بالسعودية ودول الخليج

وقّعت شركة معالم التسويقية، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة؛ لتسويق المحتوى في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذ المثالية المحدودة idex، فهد الحمد: هذه الاتفاقية تهدف إلى تسويق المحتوى التفاعلي من خلال منصة IDEX المتصلة مع منصات شركات الاتصالات، واستكمال التسويق من خلال شركة معالم التسويقية.

وأضاف: IDEX تتطلع من خلال الشراكة مع معالم التسويقية، إلى أن تمارس الشركتان دوراً محورياً في قطاع المحتوى الرقمي.

يذكر أن شركة معالم التسويقية هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم مختلف الخدمات التسويقية والعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات بالإضافة إلى مبيعات قطاع الاتصالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"معالم التسويقية" توقع اتفاقية مع "التنفيذ المثالية"
سبق

وقّعت شركة معالم التسويقية، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة؛ لتسويق المحتوى في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذ المثالية المحدودة idex، فهد الحمد: هذه الاتفاقية تهدف إلى تسويق المحتوى التفاعلي من خلال منصة IDEX المتصلة مع منصات شركات الاتصالات، واستكمال التسويق من خلال شركة معالم التسويقية.

وأضاف: IDEX تتطلع من خلال الشراكة مع معالم التسويقية، إلى أن تمارس الشركتان دوراً محورياً في قطاع المحتوى الرقمي.

يذكر أن شركة معالم التسويقية هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم مختلف الخدمات التسويقية والعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات بالإضافة إلى مبيعات قطاع الاتصالات.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
04:47 PM

"معالم التسويقية" توقع اتفاقية مع "التنفيذ المثالية"

لتسويق المحتوى في الاتصالات بالسعودية ودول الخليج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
159

وقّعت شركة معالم التسويقية، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة؛ لتسويق المحتوى في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذ المثالية المحدودة idex، فهد الحمد: هذه الاتفاقية تهدف إلى تسويق المحتوى التفاعلي من خلال منصة IDEX المتصلة مع منصات شركات الاتصالات، واستكمال التسويق من خلال شركة معالم التسويقية.

وأضاف: IDEX تتطلع من خلال الشراكة مع معالم التسويقية، إلى أن تمارس الشركتان دوراً محورياً في قطاع المحتوى الرقمي.

يذكر أن شركة معالم التسويقية هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم مختلف الخدمات التسويقية والعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات بالإضافة إلى مبيعات قطاع الاتصالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة