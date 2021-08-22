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في أشواط "الثنايا" المسائية.. هجن الرئاسة تشعل أجواء الطائف

حققت أفضل توقيت زمني لكافة الأشواط

واصلت هجن الرئاسة تميزها وتألقها كما هي معروفة بذلك، فقد أشعلت أجواء الحماس وطارت بالمراكز الأولى في أشواط الثنايا في الفترة المسائية.

حيث حققت هجن الرئاسة أفضل توقيت زمني لكافة الأشواط مع البكرة "بشاير" التي جاءت بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيس، بعد أن وصلت خط النهاية بزمن قياسي قدره سبع دقائق وخمس وأربعون ثانية بقيادة المضمر المجازف: محمد عتيق بن زيتون المهيري.

وجاء القعود (المشهر) أيضاً للهجن الرئاسة في مقدمة الشوط الثاني، أما ‏الشوط 3 فكان (عزايم) لهجن الرئاسة - علي جميل الوهيبي.

‏فيما الشوط 4 (مذخور) للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والشوط 5 (مبشرة) لمشعل حسن عبد الله آل زيد الشريف.

‏والشوط 6 (أشقر) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، والشوط 7 (كيف) للعتيلي محمد أحمد العسكري الوهيبي، والشوط 8 (شاهين) لمحمد حمد بن محمد المري.

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في أشواط "الثنايا" المسائية.. هجن الرئاسة تشعل أجواء الطائف
سبق

واصلت هجن الرئاسة تميزها وتألقها كما هي معروفة بذلك، فقد أشعلت أجواء الحماس وطارت بالمراكز الأولى في أشواط الثنايا في الفترة المسائية.

حيث حققت هجن الرئاسة أفضل توقيت زمني لكافة الأشواط مع البكرة "بشاير" التي جاءت بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيس، بعد أن وصلت خط النهاية بزمن قياسي قدره سبع دقائق وخمس وأربعون ثانية بقيادة المضمر المجازف: محمد عتيق بن زيتون المهيري.

وجاء القعود (المشهر) أيضاً للهجن الرئاسة في مقدمة الشوط الثاني، أما ‏الشوط 3 فكان (عزايم) لهجن الرئاسة - علي جميل الوهيبي.

‏فيما الشوط 4 (مذخور) للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والشوط 5 (مبشرة) لمشعل حسن عبد الله آل زيد الشريف.

‏والشوط 6 (أشقر) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، والشوط 7 (كيف) للعتيلي محمد أحمد العسكري الوهيبي، والشوط 8 (شاهين) لمحمد حمد بن محمد المري.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
08:58 PM

في أشواط "الثنايا" المسائية.. هجن الرئاسة تشعل أجواء الطائف

حققت أفضل توقيت زمني لكافة الأشواط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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واصلت هجن الرئاسة تميزها وتألقها كما هي معروفة بذلك، فقد أشعلت أجواء الحماس وطارت بالمراكز الأولى في أشواط الثنايا في الفترة المسائية.

حيث حققت هجن الرئاسة أفضل توقيت زمني لكافة الأشواط مع البكرة "بشاير" التي جاءت بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيس، بعد أن وصلت خط النهاية بزمن قياسي قدره سبع دقائق وخمس وأربعون ثانية بقيادة المضمر المجازف: محمد عتيق بن زيتون المهيري.

وجاء القعود (المشهر) أيضاً للهجن الرئاسة في مقدمة الشوط الثاني، أما ‏الشوط 3 فكان (عزايم) لهجن الرئاسة - علي جميل الوهيبي.

‏فيما الشوط 4 (مذخور) للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والشوط 5 (مبشرة) لمشعل حسن عبد الله آل زيد الشريف.

‏والشوط 6 (أشقر) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، والشوط 7 (كيف) للعتيلي محمد أحمد العسكري الوهيبي، والشوط 8 (شاهين) لمحمد حمد بن محمد المري.

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