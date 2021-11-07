النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسام" ينتزع أكثر من 1.400 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.. الأول من نوفمبر

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.443 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 520 لغمًا مضادًا للدبابات، و 915 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 43 لغمًا مضادًا للدبابات و127 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 283 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية الجوف، وفي مديرية اليتمة تمكن فريق "مسام" من نزع 32 لغمًا مضادًا للدبابات و 9 ذخائر غير متفجرة، و17 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية خب الشعف، كما استطاع فريق "مسام" نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن الفريق من نزع 57 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، ونزع 59 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية البقع بمحافظة صعدة، ونزع 655 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و عبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، و 4 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و 117 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، بالإضافة إلى نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 286 ألفًا و 80 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسام" ينتزع أكثر من 1.400 لغم في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.443 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 520 لغمًا مضادًا للدبابات، و 915 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 43 لغمًا مضادًا للدبابات و127 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 283 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية الجوف، وفي مديرية اليتمة تمكن فريق "مسام" من نزع 32 لغمًا مضادًا للدبابات و 9 ذخائر غير متفجرة، و17 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية خب الشعف، كما استطاع فريق "مسام" نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن الفريق من نزع 57 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، ونزع 59 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية البقع بمحافظة صعدة، ونزع 655 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و عبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، و 4 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و 117 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، بالإضافة إلى نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 286 ألفًا و 80 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
03:15 PM

"مسام" ينتزع أكثر من 1.400 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.. الأول من نوفمبر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
291

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.443 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 520 لغمًا مضادًا للدبابات، و 915 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 43 لغمًا مضادًا للدبابات و127 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 283 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية الجوف، وفي مديرية اليتمة تمكن فريق "مسام" من نزع 32 لغمًا مضادًا للدبابات و 9 ذخائر غير متفجرة، و17 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية خب الشعف، كما استطاع فريق "مسام" نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن الفريق من نزع 57 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، ونزع 59 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية البقع بمحافظة صعدة، ونزع 655 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و عبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، و 4 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و 117 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، بالإضافة إلى نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 286 ألفًا و 80 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,168
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,013
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة