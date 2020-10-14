المخابرات البريطانية تحبط محاولات لسرقة لقاح كورونا

أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا.
وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً.
أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا.
وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً.فيروس كورونا الجديد
أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا.
وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً.
أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا.
وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً.