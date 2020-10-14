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المخابرات البريطانية تحبط محاولات لسرقة لقاح كورونا

أكدت أن تهديدات إيران وروسيا والصين تسجّل تزايداً

أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا.

وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً.

فيروس كورونا الجديد

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المخابرات البريطانية تحبط محاولات لسرقة لقاح كورونا
سبق

أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا.

وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
03:25 PM

المخابرات البريطانية تحبط محاولات لسرقة لقاح كورونا

أكدت أن تهديدات إيران وروسيا والصين تسجّل تزايداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المخابرات الحربية البريطانية أنها تمكنت من التصدي لمحاولات استهدفت سرقة لقاح فيروس كورونا.

وقالت المخابرات الحربية البريطانية اليوم: إن التهديدات من جانب إيران وروسيا والصين، تشهد تزايداً.

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