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نَمْ بكهفٍ وكُل فاكهةً وحلّق مع الطيور.. واعد المغامرة عند "جبال شدا وسفوحها"

متعة صعود أبخرة مياه البحر وحجب الضباب لأشعة الشمس في "صيف السعودية"

تُغازل سلسلة جبال السروات -وبالأخص جبلا شدا الأعلى والأسفل في منطقة الباحة- السياح من داخل المملكة وخارجها لاستكشاف الكهوف العميقة لهذين الجبلين، وتجربة النوم داخل أحد أغوارها ولو لبرهة، وقراءة الأشكال التي نحتها الإنسان القديم داخل هذه الكهوف.

ويتوقف الزائر لتلك المنطقة للاستمتاع بلحظات صعود أبخرة مياه البحر الأحمر إلى قمم الجبال، لتشكل ضبابًا كثيفًا يحجب أشعة الشمس عن سفوح الجبال.

وتتجه الأنظار إلى البيوت المبنية على جنبات الجبال المتخذة من أغوار الكهوف غرفًا بمواصفات عصرية؛ حيث النجفات المتدلية من الأسقف، ونقاط الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) كي يستفيد منها السائح لنقل صوره التذكارية فور التقاطها، كما ازدانت أبواب تلك البيوت بخشب الزيتون والعرعر المنقوشة.

ويستطيع الزائر لتلك الطبيعة الخلابة في جبلي شدا الواقعان في محافظة المخواة بالقطاع التهامي، تناول الفواكه الطازجة من على الأشجار فورًا؛ حيث تسقى من مياه الأمطار وتنمو دون أي تدخل بشري.

وتكتمل اللوحة الطبيعية بوجود الحيوانات النادرة كالنمور العربية والذئاب والضباع والوشق والنمس والثعالب والنيص وقرد البابون والوبر والغربان والصقور والنسور، والعديد من أنواع الطيور التي جعلتها من أكبر المحميات الطبيعية السعودية.

وتعد منطقة الباحة وما تحتويه من طبيعة خلابة وإرث تاريخي، ضمن الوجهات الـ11 التي اختارتها الهيئة السعودية للسياحة لاستقبال السياح من داخل المملكة وخارجها، ضمن برنامجها "صيف السعودية" الذي انطلق في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، ويستمر حتى 30 من شهر سبتمبر المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نَمْ بكهفٍ وكُل فاكهةً وحلّق مع الطيور.. واعد المغامرة عند "جبال شدا وسفوحها"
سبق

تُغازل سلسلة جبال السروات -وبالأخص جبلا شدا الأعلى والأسفل في منطقة الباحة- السياح من داخل المملكة وخارجها لاستكشاف الكهوف العميقة لهذين الجبلين، وتجربة النوم داخل أحد أغوارها ولو لبرهة، وقراءة الأشكال التي نحتها الإنسان القديم داخل هذه الكهوف.

ويتوقف الزائر لتلك المنطقة للاستمتاع بلحظات صعود أبخرة مياه البحر الأحمر إلى قمم الجبال، لتشكل ضبابًا كثيفًا يحجب أشعة الشمس عن سفوح الجبال.

وتتجه الأنظار إلى البيوت المبنية على جنبات الجبال المتخذة من أغوار الكهوف غرفًا بمواصفات عصرية؛ حيث النجفات المتدلية من الأسقف، ونقاط الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) كي يستفيد منها السائح لنقل صوره التذكارية فور التقاطها، كما ازدانت أبواب تلك البيوت بخشب الزيتون والعرعر المنقوشة.

ويستطيع الزائر لتلك الطبيعة الخلابة في جبلي شدا الواقعان في محافظة المخواة بالقطاع التهامي، تناول الفواكه الطازجة من على الأشجار فورًا؛ حيث تسقى من مياه الأمطار وتنمو دون أي تدخل بشري.

وتكتمل اللوحة الطبيعية بوجود الحيوانات النادرة كالنمور العربية والذئاب والضباع والوشق والنمس والثعالب والنيص وقرد البابون والوبر والغربان والصقور والنسور، والعديد من أنواع الطيور التي جعلتها من أكبر المحميات الطبيعية السعودية.

وتعد منطقة الباحة وما تحتويه من طبيعة خلابة وإرث تاريخي، ضمن الوجهات الـ11 التي اختارتها الهيئة السعودية للسياحة لاستقبال السياح من داخل المملكة وخارجها، ضمن برنامجها "صيف السعودية" الذي انطلق في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، ويستمر حتى 30 من شهر سبتمبر المقبل.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
12:30 PM

نَمْ بكهفٍ وكُل فاكهةً وحلّق مع الطيور.. واعد المغامرة عند "جبال شدا وسفوحها"

متعة صعود أبخرة مياه البحر وحجب الضباب لأشعة الشمس في "صيف السعودية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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تُغازل سلسلة جبال السروات -وبالأخص جبلا شدا الأعلى والأسفل في منطقة الباحة- السياح من داخل المملكة وخارجها لاستكشاف الكهوف العميقة لهذين الجبلين، وتجربة النوم داخل أحد أغوارها ولو لبرهة، وقراءة الأشكال التي نحتها الإنسان القديم داخل هذه الكهوف.

ويتوقف الزائر لتلك المنطقة للاستمتاع بلحظات صعود أبخرة مياه البحر الأحمر إلى قمم الجبال، لتشكل ضبابًا كثيفًا يحجب أشعة الشمس عن سفوح الجبال.

وتتجه الأنظار إلى البيوت المبنية على جنبات الجبال المتخذة من أغوار الكهوف غرفًا بمواصفات عصرية؛ حيث النجفات المتدلية من الأسقف، ونقاط الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) كي يستفيد منها السائح لنقل صوره التذكارية فور التقاطها، كما ازدانت أبواب تلك البيوت بخشب الزيتون والعرعر المنقوشة.

ويستطيع الزائر لتلك الطبيعة الخلابة في جبلي شدا الواقعان في محافظة المخواة بالقطاع التهامي، تناول الفواكه الطازجة من على الأشجار فورًا؛ حيث تسقى من مياه الأمطار وتنمو دون أي تدخل بشري.

وتكتمل اللوحة الطبيعية بوجود الحيوانات النادرة كالنمور العربية والذئاب والضباع والوشق والنمس والثعالب والنيص وقرد البابون والوبر والغربان والصقور والنسور، والعديد من أنواع الطيور التي جعلتها من أكبر المحميات الطبيعية السعودية.

وتعد منطقة الباحة وما تحتويه من طبيعة خلابة وإرث تاريخي، ضمن الوجهات الـ11 التي اختارتها الهيئة السعودية للسياحة لاستقبال السياح من داخل المملكة وخارجها، ضمن برنامجها "صيف السعودية" الذي انطلق في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، ويستمر حتى 30 من شهر سبتمبر المقبل.

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