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عبور 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة متوجهة لليمن

يواصل توزيع 40 ألف رغيف خبز يوميًّا في محافظة عكار اللبنانية

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنةٌ إغاثية، خلال الفترة من 27 فبراير 2020م إلى 4 مارس 2020م، تحمل على متنها 2,298 سلة غذائية تزن 255 طنًّا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظتي مأرب وحجة.

وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدّمها المركز لكافة المحافظات اليمنية، دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

من جهة أخرى يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، في محافظة عكار اللبنانية، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز؛ لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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عبور 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة متوجهة لليمن
سبق

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنةٌ إغاثية، خلال الفترة من 27 فبراير 2020م إلى 4 مارس 2020م، تحمل على متنها 2,298 سلة غذائية تزن 255 طنًّا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظتي مأرب وحجة.

وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدّمها المركز لكافة المحافظات اليمنية، دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

من جهة أخرى يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، في محافظة عكار اللبنانية، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز؛ لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
05:20 PM

عبور 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة متوجهة لليمن

يواصل توزيع 40 ألف رغيف خبز يوميًّا في محافظة عكار اللبنانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنةٌ إغاثية، خلال الفترة من 27 فبراير 2020م إلى 4 مارس 2020م، تحمل على متنها 2,298 سلة غذائية تزن 255 طنًّا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظتي مأرب وحجة.

وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدّمها المركز لكافة المحافظات اليمنية، دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

من جهة أخرى يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، في محافظة عكار اللبنانية، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز؛ لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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