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استثمارات سعودية في "بوينج" و"سيتي جروب" و"فيسبوك" و"ديزني"

صندوق الاستثمارات اشترى الحصص بما مجموعه 13.35 مليار ريال

كشفت بيانات تنظيمية نقلتها وكالة "بلومبيرغ" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استثمر خلال الفترة الماضية ما مجموعه 3.56 مليار دولار "13.35 مليار ريال" في استثمارات متعددة.

ووفقاً للبيانات، اشترى الصندوق حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج، وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في "سيتي جروب"، وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضاً في "فيسبوك"، وحصة قيمتها 495.8 في "ديزني"، وبقيمة 487.6 في "بنك أوف أمريكا".

وأظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريباً في "ماريوت"، وحصة صغيرة في "باركشر هاثاواي".

وأوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة "بي.بي" النفطية التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في أبريل عن حصة تبلغ 8.2 بالمائة في "كارنيفال كورب" التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استثمارات سعودية في "بوينج" و"سيتي جروب" و"فيسبوك" و"ديزني"
سبق

كشفت بيانات تنظيمية نقلتها وكالة "بلومبيرغ" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استثمر خلال الفترة الماضية ما مجموعه 3.56 مليار دولار "13.35 مليار ريال" في استثمارات متعددة.

ووفقاً للبيانات، اشترى الصندوق حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج، وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في "سيتي جروب"، وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضاً في "فيسبوك"، وحصة قيمتها 495.8 في "ديزني"، وبقيمة 487.6 في "بنك أوف أمريكا".

وأظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريباً في "ماريوت"، وحصة صغيرة في "باركشر هاثاواي".

وأوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة "بي.بي" النفطية التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في أبريل عن حصة تبلغ 8.2 بالمائة في "كارنيفال كورب" التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30%.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
02:39 PM

استثمارات سعودية في "بوينج" و"سيتي جروب" و"فيسبوك" و"ديزني"

صندوق الاستثمارات اشترى الحصص بما مجموعه 13.35 مليار ريال

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محمد البقمي - الرياض
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كشفت بيانات تنظيمية نقلتها وكالة "بلومبيرغ" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استثمر خلال الفترة الماضية ما مجموعه 3.56 مليار دولار "13.35 مليار ريال" في استثمارات متعددة.

ووفقاً للبيانات، اشترى الصندوق حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج، وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في "سيتي جروب"، وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضاً في "فيسبوك"، وحصة قيمتها 495.8 في "ديزني"، وبقيمة 487.6 في "بنك أوف أمريكا".

وأظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريباً في "ماريوت"، وحصة صغيرة في "باركشر هاثاواي".

وأوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة "بي.بي" النفطية التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في أبريل عن حصة تبلغ 8.2 بالمائة في "كارنيفال كورب" التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30%.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,269
91 مليار ..

91 مليار ..

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,359

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