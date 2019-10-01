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بعد قرار العباءة المتداول .. جامعة جازان: لم نمنع ولم نشترط ونلتزم بالحشمة

أكدت لـ "سبق" في ضوء نقاشات "تويتر" أن لبس المعامل وفق الرغبة والتدريب

أكدت جامعة جازان لـ "سبق"، رداً على النقاشات المتواصلة التي شهدها "تويتر"، حول منعها الطالبات من حضور المحاضرات بالعباءة، أن الجامعة لم تمنع ولم تشترط العباءة، لكنها تُلزم الطالبات باللبس المحتشم.

وكانت طالبات بكلية إدارة الأعمال قد أوضحن أنهن فوجئن بتعميم يمنع العباءة، مؤكدات أنهن يحترمن التوجيهات والقوانين الجديدة التي لم تمنع حرية اللبس في ضوء القانون، وتناقلت الحسابات صورة تبيّن قرار المنع.

من جهتها، قالت جامعة جازان لـ "سبق": "تود الجامعة التأكيد على أنها ملتزمة بنشر وتطبيق ما يردها من توجيهات وتنظيمات، ومنها الأمر السامي رقم 2913 في 16 / 1 /1440هـ الذي قضى بالتأكيد على المؤسسات التعليمية كافة بتعزيز الانتماء الوطني، والأمر السامي رقم 73499 في 26 / 12 / 1440هـ، الذي قضى بالتأكيد على التزام طلبة الجامعات بالزي السعودي، وضرورة التزام الطالبات بارتداء الزي المحتشم، المتوافق مع القيم والمبادئ المثلى التي تؤكّدها الثوابت الوطنية".

وتابعت: "بخصوص عدم ارتداء الطالبات العباءة داخل المعامل والقاعات الدراسية فلم يرد في التعميم الرسمي الصادر من إدارة الجامعة ذلك، وهو أمر يخضع لرغبة واختيار الطالبات، على ألا يؤثر في حركة الطالبات داخل البيئة الجامعية وألا يعيق عملية التدرب والتطبيق المهاري في المعامل وقاعات التدريب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قرار العباءة المتداول .. جامعة جازان: لم نمنع ولم نشترط ونلتزم بالحشمة
سبق

أكدت جامعة جازان لـ "سبق"، رداً على النقاشات المتواصلة التي شهدها "تويتر"، حول منعها الطالبات من حضور المحاضرات بالعباءة، أن الجامعة لم تمنع ولم تشترط العباءة، لكنها تُلزم الطالبات باللبس المحتشم.

وكانت طالبات بكلية إدارة الأعمال قد أوضحن أنهن فوجئن بتعميم يمنع العباءة، مؤكدات أنهن يحترمن التوجيهات والقوانين الجديدة التي لم تمنع حرية اللبس في ضوء القانون، وتناقلت الحسابات صورة تبيّن قرار المنع.

من جهتها، قالت جامعة جازان لـ "سبق": "تود الجامعة التأكيد على أنها ملتزمة بنشر وتطبيق ما يردها من توجيهات وتنظيمات، ومنها الأمر السامي رقم 2913 في 16 / 1 /1440هـ الذي قضى بالتأكيد على المؤسسات التعليمية كافة بتعزيز الانتماء الوطني، والأمر السامي رقم 73499 في 26 / 12 / 1440هـ، الذي قضى بالتأكيد على التزام طلبة الجامعات بالزي السعودي، وضرورة التزام الطالبات بارتداء الزي المحتشم، المتوافق مع القيم والمبادئ المثلى التي تؤكّدها الثوابت الوطنية".

وتابعت: "بخصوص عدم ارتداء الطالبات العباءة داخل المعامل والقاعات الدراسية فلم يرد في التعميم الرسمي الصادر من إدارة الجامعة ذلك، وهو أمر يخضع لرغبة واختيار الطالبات، على ألا يؤثر في حركة الطالبات داخل البيئة الجامعية وألا يعيق عملية التدرب والتطبيق المهاري في المعامل وقاعات التدريب".

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:27 PM

بعد قرار العباءة المتداول .. جامعة جازان: لم نمنع ولم نشترط ونلتزم بالحشمة

أكدت لـ "سبق" في ضوء نقاشات "تويتر" أن لبس المعامل وفق الرغبة والتدريب

A A A
محمد المواسي - جازان
17
8,346

أكدت جامعة جازان لـ "سبق"، رداً على النقاشات المتواصلة التي شهدها "تويتر"، حول منعها الطالبات من حضور المحاضرات بالعباءة، أن الجامعة لم تمنع ولم تشترط العباءة، لكنها تُلزم الطالبات باللبس المحتشم.

وكانت طالبات بكلية إدارة الأعمال قد أوضحن أنهن فوجئن بتعميم يمنع العباءة، مؤكدات أنهن يحترمن التوجيهات والقوانين الجديدة التي لم تمنع حرية اللبس في ضوء القانون، وتناقلت الحسابات صورة تبيّن قرار المنع.

من جهتها، قالت جامعة جازان لـ "سبق": "تود الجامعة التأكيد على أنها ملتزمة بنشر وتطبيق ما يردها من توجيهات وتنظيمات، ومنها الأمر السامي رقم 2913 في 16 / 1 /1440هـ الذي قضى بالتأكيد على المؤسسات التعليمية كافة بتعزيز الانتماء الوطني، والأمر السامي رقم 73499 في 26 / 12 / 1440هـ، الذي قضى بالتأكيد على التزام طلبة الجامعات بالزي السعودي، وضرورة التزام الطالبات بارتداء الزي المحتشم، المتوافق مع القيم والمبادئ المثلى التي تؤكّدها الثوابت الوطنية".

وتابعت: "بخصوص عدم ارتداء الطالبات العباءة داخل المعامل والقاعات الدراسية فلم يرد في التعميم الرسمي الصادر من إدارة الجامعة ذلك، وهو أمر يخضع لرغبة واختيار الطالبات، على ألا يؤثر في حركة الطالبات داخل البيئة الجامعية وألا يعيق عملية التدرب والتطبيق المهاري في المعامل وقاعات التدريب".

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