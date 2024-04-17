"بر الخرمة" توزع 1200 سلة غذائية على المستفيدين في منازلهم

"السبيعي": الجمعية تستهدف 2400 أسرة خلال مراحل المشروع

أتمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة المرحلة الأولى من مشروع "سلة الخير الغذائية"، وذلك بإيصال (١٢٠٠ ) سلة غذائية إلى المستفيدين في منازلهم حفاظًا على خصوصياتهم، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم, سعيًا من الجمعية للقيام بدورها في خدمة المجتمع, ومساهمة منها في إعانة الأسر المتعففة المحتاجة من أهالي محافظة الخرمة الملتزمين بتوجيهات القيادة الحكيمة للحد من انتشار وباء كورونا.

وتفصيلاً، أوضح مدير جمعية البر بمحافظة الخرمة محمد بن سعد السبيعي أن الجمعية ماضية في إتمام مراحل مشروع "سلة الخير الغذائية"، ليصل عدد المستفيدين من هذا المشروع في كل مراحله المقبلة إلى ‪٢٤٠٠ أسرة مستفيدة تتمتع بجميع المتطلبات الغذائية اللازمة من سكان محافظة الخرمة والقرى التابعة لها.