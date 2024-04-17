النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بر الخرمة" توزع 1200 سلة غذائية على المستفيدين في منازلهم

"السبيعي": الجمعية تستهدف 2400 أسرة خلال مراحل المشروع

أتمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة المرحلة الأولى من مشروع "سلة الخير الغذائية"، وذلك بإيصال (١٢٠٠ ) سلة غذائية إلى المستفيدين في منازلهم حفاظًا على خصوصياتهم، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم, سعيًا من الجمعية للقيام بدورها في خدمة المجتمع, ومساهمة منها في إعانة الأسر المتعففة المحتاجة من أهالي محافظة الخرمة الملتزمين بتوجيهات القيادة الحكيمة للحد من انتشار وباء كورونا.

وتفصيلاً، أوضح مدير جمعية البر بمحافظة الخرمة محمد بن سعد السبيعي أن الجمعية ماضية في إتمام مراحل مشروع "سلة الخير الغذائية"، ليصل عدد المستفيدين من هذا المشروع في كل مراحله المقبلة إلى ‪٢٤٠٠ أسرة مستفيدة تتمتع بجميع المتطلبات الغذائية اللازمة من سكان محافظة الخرمة والقرى التابعة لها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بر الخرمة" توزع 1200 سلة غذائية على المستفيدين في منازلهم
سبق

أتمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة المرحلة الأولى من مشروع "سلة الخير الغذائية"، وذلك بإيصال (١٢٠٠ ) سلة غذائية إلى المستفيدين في منازلهم حفاظًا على خصوصياتهم، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم, سعيًا من الجمعية للقيام بدورها في خدمة المجتمع, ومساهمة منها في إعانة الأسر المتعففة المحتاجة من أهالي محافظة الخرمة الملتزمين بتوجيهات القيادة الحكيمة للحد من انتشار وباء كورونا.

وتفصيلاً، أوضح مدير جمعية البر بمحافظة الخرمة محمد بن سعد السبيعي أن الجمعية ماضية في إتمام مراحل مشروع "سلة الخير الغذائية"، ليصل عدد المستفيدين من هذا المشروع في كل مراحله المقبلة إلى ‪٢٤٠٠ أسرة مستفيدة تتمتع بجميع المتطلبات الغذائية اللازمة من سكان محافظة الخرمة والقرى التابعة لها.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:39 PM

"بر الخرمة" توزع 1200 سلة غذائية على المستفيدين في منازلهم

"السبيعي": الجمعية تستهدف 2400 أسرة خلال مراحل المشروع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
139

أتمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة المرحلة الأولى من مشروع "سلة الخير الغذائية"، وذلك بإيصال (١٢٠٠ ) سلة غذائية إلى المستفيدين في منازلهم حفاظًا على خصوصياتهم، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم, سعيًا من الجمعية للقيام بدورها في خدمة المجتمع, ومساهمة منها في إعانة الأسر المتعففة المحتاجة من أهالي محافظة الخرمة الملتزمين بتوجيهات القيادة الحكيمة للحد من انتشار وباء كورونا.

وتفصيلاً، أوضح مدير جمعية البر بمحافظة الخرمة محمد بن سعد السبيعي أن الجمعية ماضية في إتمام مراحل مشروع "سلة الخير الغذائية"، ليصل عدد المستفيدين من هذا المشروع في كل مراحله المقبلة إلى ‪٢٤٠٠ أسرة مستفيدة تتمتع بجميع المتطلبات الغذائية اللازمة من سكان محافظة الخرمة والقرى التابعة لها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,629
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,329

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة