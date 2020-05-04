ما أول الأشياء التي فعلها اليونانيون عند تخفيف إجراءات "كورونا"؟

الشركة فتشت على ارتداء الأقنعة ومراعاة التباعد الاجتماعي

سارع اليونانيون إلى صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ومحال الزهور والمكتبات، اليوم (الاثنين)، بمجرد بدء سريان التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام المفروضة منذ ستة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم يعد اليونانيون يحتاجون لوثيقة تثبت أنهم خرجوا لأمر ضروري مثل، شراء الغذاء أو الدواء أو التريض للحصول على تصاريح لمغادرة منازلهم.

وزادت حركة المرور في شوارع أثينا ومدن كبرى أخرى، واصطفت الطوابير أمام متاجر الأجهزة الكهربائية، التي سمح لها كذلك بفتح أبوابها لأول مرة منذ فرض إجراءات العزل العام الشامل في اليونان في منتصف مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".

ومنذ الصباح الباكر فتشت الشرطة الحافلات ومحطات المترو؛ للتأكد من ارتداء الركاب الأقنعة الطبية الواقية وعلى المتاجر للتأكد من اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت اليونان، التي يقطنها نحو 11 مليون نسمة، 2626 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يصيب الجهاز التنفسي والناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد و144 حالة وفاة حتى الآن، وهي أعداد أقل بكثير منها في دول أوروبية أخرى.