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مدير مكتب تعليم صامطة يرعى انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

أكد مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، على حرص الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان والمكتب على نشر ثقافة التطوع وغرس مفاهيم التطوع في الطلاب المشاركين ليكونوا مبادرين في العمل التطوعي، مبيناً أن هذا البرنامج من أهم برامج المجمتع وأن العمل التطوعي قيمة إنسانية نبيلة يحتفي بها العالم تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين كل عام، ولتحقيق التنمية الشاملة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رعايته لانطلاق برنامج فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "في التطوع حياة" وبالتعاون مع بلدية صامطة صباح اليوم، بحضور مساعد رئيس البلدية للخدمات، يحيى بن جابر مشهور، وبمشاركة الشرطة والمرور في حديقة الشهداء بجوار البلدية.

وقدم "الصميلي" شكره لشركاء النجاح مدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، و مدير شعبة المرور الملازم أول، عبدلله غرم الله المالكي؛ لمساندة المكتب وتقديم الدعم لأبنائهم الطلاب لنجاح هذه الفعاليات.

وأوضح رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، أن البرنامج يشتمل على رياضة المشي وزراعة الشتلات"ظل وثمر" وتقديم وتوزيع الواجبات والهدايا على العاملين والمرتادين، مقدمًا شكره لمدير المكتب على دعمه لجميع برامج وفعاليات الشؤون التعليمية بالمكتب ولرعايته للبرنامج، كما قدم الشكر لرئيس وحدة النشاط الطلابي وزملائه المشرفين على تنظيم هذا البرنامج.

وبين رئيس وحدة النشاط الطلابي، طارق بن علي حسن صبيحي، أن عدد المشاركين في البرنامج بلغ أكثر من 150 طالبًا ورائد نشاط ومعلمًا يمثلون 50 مدرسة، مقدماً الشكر لرئيس الشؤون التعليمية ولقادة المدارس ورواد النشاط والطلاب المشاركين.

تعليم صامطة اليوم العالمي للتطوع الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير مكتب تعليم صامطة يرعى انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع
سبق

أكد مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، على حرص الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان والمكتب على نشر ثقافة التطوع وغرس مفاهيم التطوع في الطلاب المشاركين ليكونوا مبادرين في العمل التطوعي، مبيناً أن هذا البرنامج من أهم برامج المجمتع وأن العمل التطوعي قيمة إنسانية نبيلة يحتفي بها العالم تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين كل عام، ولتحقيق التنمية الشاملة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رعايته لانطلاق برنامج فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "في التطوع حياة" وبالتعاون مع بلدية صامطة صباح اليوم، بحضور مساعد رئيس البلدية للخدمات، يحيى بن جابر مشهور، وبمشاركة الشرطة والمرور في حديقة الشهداء بجوار البلدية.

وقدم "الصميلي" شكره لشركاء النجاح مدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، و مدير شعبة المرور الملازم أول، عبدلله غرم الله المالكي؛ لمساندة المكتب وتقديم الدعم لأبنائهم الطلاب لنجاح هذه الفعاليات.

وأوضح رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، أن البرنامج يشتمل على رياضة المشي وزراعة الشتلات"ظل وثمر" وتقديم وتوزيع الواجبات والهدايا على العاملين والمرتادين، مقدمًا شكره لمدير المكتب على دعمه لجميع برامج وفعاليات الشؤون التعليمية بالمكتب ولرعايته للبرنامج، كما قدم الشكر لرئيس وحدة النشاط الطلابي وزملائه المشرفين على تنظيم هذا البرنامج.

وبين رئيس وحدة النشاط الطلابي، طارق بن علي حسن صبيحي، أن عدد المشاركين في البرنامج بلغ أكثر من 150 طالبًا ورائد نشاط ومعلمًا يمثلون 50 مدرسة، مقدماً الشكر لرئيس الشؤون التعليمية ولقادة المدارس ورواد النشاط والطلاب المشاركين.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
03:02 PM

مدير مكتب تعليم صامطة يرعى انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، على حرص الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان والمكتب على نشر ثقافة التطوع وغرس مفاهيم التطوع في الطلاب المشاركين ليكونوا مبادرين في العمل التطوعي، مبيناً أن هذا البرنامج من أهم برامج المجمتع وأن العمل التطوعي قيمة إنسانية نبيلة يحتفي بها العالم تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين كل عام، ولتحقيق التنمية الشاملة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رعايته لانطلاق برنامج فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "في التطوع حياة" وبالتعاون مع بلدية صامطة صباح اليوم، بحضور مساعد رئيس البلدية للخدمات، يحيى بن جابر مشهور، وبمشاركة الشرطة والمرور في حديقة الشهداء بجوار البلدية.

وقدم "الصميلي" شكره لشركاء النجاح مدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، و مدير شعبة المرور الملازم أول، عبدلله غرم الله المالكي؛ لمساندة المكتب وتقديم الدعم لأبنائهم الطلاب لنجاح هذه الفعاليات.

وأوضح رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، أن البرنامج يشتمل على رياضة المشي وزراعة الشتلات"ظل وثمر" وتقديم وتوزيع الواجبات والهدايا على العاملين والمرتادين، مقدمًا شكره لمدير المكتب على دعمه لجميع برامج وفعاليات الشؤون التعليمية بالمكتب ولرعايته للبرنامج، كما قدم الشكر لرئيس وحدة النشاط الطلابي وزملائه المشرفين على تنظيم هذا البرنامج.

وبين رئيس وحدة النشاط الطلابي، طارق بن علي حسن صبيحي، أن عدد المشاركين في البرنامج بلغ أكثر من 150 طالبًا ورائد نشاط ومعلمًا يمثلون 50 مدرسة، مقدماً الشكر لرئيس الشؤون التعليمية ولقادة المدارس ورواد النشاط والطلاب المشاركين.

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