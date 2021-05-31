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"أمانة جدة" تداهم موقعين عشوائيين لتحضير الأطعمة بالبغدادية تديره عمالة وافدة

أتلفت 880 كجم من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر

داهمت فرق الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، موقعين عشوائيين في حي البغدادية، استُغِلا لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، والتي أسفرت عن إتلاف 880 كجم من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة تمكنوا أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية من ضبط منزل شعبي اتخذته عمالة مخالفة مقراً لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية، كما رصد المراقبون معملاً للخياطة في الدور العلوي من المنزل، مبيناً أنه جرى مصادرة وإتلاف 230 كجم من المواد الغذائية، بالإضافة لأدوات وأواني ومكائن خياطة تستخدم في ممارسة أنشطتهم.

وأشار "الدقس" إلى أن الفرق الميدانية رصدت موقعاً عشوائياً آخر، جرى استخدامه لإعداد المأكولات بطريقة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مضيفاً أن الأمانة أتلفت 650 كجم من اللحوم والدواجن والخضراوات والمخللات والمواد الأولية غير صالحة للاستهلاك، كما جرى مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد "الدقس" استمرار أمانة محافظة جدة في جهودها الرقابية، وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، مشيراً أنه سيجري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

أمانة محافظة جدة،

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تداهم موقعين عشوائيين لتحضير الأطعمة بالبغدادية تديره عمالة وافدة
سبق

داهمت فرق الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، موقعين عشوائيين في حي البغدادية، استُغِلا لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، والتي أسفرت عن إتلاف 880 كجم من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة تمكنوا أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية من ضبط منزل شعبي اتخذته عمالة مخالفة مقراً لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية، كما رصد المراقبون معملاً للخياطة في الدور العلوي من المنزل، مبيناً أنه جرى مصادرة وإتلاف 230 كجم من المواد الغذائية، بالإضافة لأدوات وأواني ومكائن خياطة تستخدم في ممارسة أنشطتهم.

وأشار "الدقس" إلى أن الفرق الميدانية رصدت موقعاً عشوائياً آخر، جرى استخدامه لإعداد المأكولات بطريقة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مضيفاً أن الأمانة أتلفت 650 كجم من اللحوم والدواجن والخضراوات والمخللات والمواد الأولية غير صالحة للاستهلاك، كما جرى مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد "الدقس" استمرار أمانة محافظة جدة في جهودها الرقابية، وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، مشيراً أنه سيجري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
03:32 PM

"أمانة جدة" تداهم موقعين عشوائيين لتحضير الأطعمة بالبغدادية تديره عمالة وافدة

أتلفت 880 كجم من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر

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عبدالله الراجحي - جدة
0
2,212

داهمت فرق الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، موقعين عشوائيين في حي البغدادية، استُغِلا لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، والتي أسفرت عن إتلاف 880 كجم من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة تمكنوا أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية من ضبط منزل شعبي اتخذته عمالة مخالفة مقراً لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية، كما رصد المراقبون معملاً للخياطة في الدور العلوي من المنزل، مبيناً أنه جرى مصادرة وإتلاف 230 كجم من المواد الغذائية، بالإضافة لأدوات وأواني ومكائن خياطة تستخدم في ممارسة أنشطتهم.

وأشار "الدقس" إلى أن الفرق الميدانية رصدت موقعاً عشوائياً آخر، جرى استخدامه لإعداد المأكولات بطريقة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مضيفاً أن الأمانة أتلفت 650 كجم من اللحوم والدواجن والخضراوات والمخللات والمواد الأولية غير صالحة للاستهلاك، كما جرى مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد "الدقس" استمرار أمانة محافظة جدة في جهودها الرقابية، وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، مشيراً أنه سيجري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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