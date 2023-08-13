تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تبدأ من الحادية عشرة صباح اليوم حتى السادسة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-13
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
08:25 AM
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.