تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الحادية عشرة صباح اليوم حتى السادسة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.