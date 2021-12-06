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اختتام فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض والدرعية بتكريم الرعاة

نظمتها وحدات الخدمات المساندة بحضور مدير "الموارد البشرية " بالمنطقة

اختتمت وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض والدرعية مساء اليوم الاثنين مجموعة الفعاليات التي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي .

و تضمن الحفل الختامي مجموعة من الفقرات الترحيبية والعروض المرئية ومعرضاً مصاحباً بمشاركة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض.

وأكد "الحربي" أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يسعى من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات لزيادة الوعي بقضايا وحقوق هذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع والذين توليهم الدولة -حفظها الله- اهتماماً بالغاً بتمكينهم وتهيئة كافة السبل لجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ليكونوا على قدم المساواة مع غيرهم من أبناء الوطن .

وكرم " الحربي" الجهات المشاركة والراعي الرسمي للفعاليات في الختام الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم".

يشار إلى أن الاحتفالات باليوم العالمي للإعاقة قد بدأت قبل يومين بمنصات متنقلة في المجمعات التجارية " ريفروك وواجهة الرياض "لتعريف الجمهور الخارجي بالخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بوحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتوت المنصات على مطبوعات تعريفية ومنشورات يشرف عليها فريق العمل يجيب على أسئلة الحضور من مرتادي المجمع.

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اختتام فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض والدرعية بتكريم الرعاة
سبق

اختتمت وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض والدرعية مساء اليوم الاثنين مجموعة الفعاليات التي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي .

و تضمن الحفل الختامي مجموعة من الفقرات الترحيبية والعروض المرئية ومعرضاً مصاحباً بمشاركة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض.

وأكد "الحربي" أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يسعى من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات لزيادة الوعي بقضايا وحقوق هذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع والذين توليهم الدولة -حفظها الله- اهتماماً بالغاً بتمكينهم وتهيئة كافة السبل لجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ليكونوا على قدم المساواة مع غيرهم من أبناء الوطن .

وكرم " الحربي" الجهات المشاركة والراعي الرسمي للفعاليات في الختام الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم".

يشار إلى أن الاحتفالات باليوم العالمي للإعاقة قد بدأت قبل يومين بمنصات متنقلة في المجمعات التجارية " ريفروك وواجهة الرياض "لتعريف الجمهور الخارجي بالخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بوحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتوت المنصات على مطبوعات تعريفية ومنشورات يشرف عليها فريق العمل يجيب على أسئلة الحضور من مرتادي المجمع.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:56 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:05 AM

اختتام فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض والدرعية بتكريم الرعاة

نظمتها وحدات الخدمات المساندة بحضور مدير "الموارد البشرية " بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض والدرعية مساء اليوم الاثنين مجموعة الفعاليات التي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي .

و تضمن الحفل الختامي مجموعة من الفقرات الترحيبية والعروض المرئية ومعرضاً مصاحباً بمشاركة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض.

وأكد "الحربي" أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يسعى من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات لزيادة الوعي بقضايا وحقوق هذه الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع والذين توليهم الدولة -حفظها الله- اهتماماً بالغاً بتمكينهم وتهيئة كافة السبل لجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ليكونوا على قدم المساواة مع غيرهم من أبناء الوطن .

وكرم " الحربي" الجهات المشاركة والراعي الرسمي للفعاليات في الختام الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم".

يشار إلى أن الاحتفالات باليوم العالمي للإعاقة قد بدأت قبل يومين بمنصات متنقلة في المجمعات التجارية " ريفروك وواجهة الرياض "لتعريف الجمهور الخارجي بالخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بوحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتوت المنصات على مطبوعات تعريفية ومنشورات يشرف عليها فريق العمل يجيب على أسئلة الحضور من مرتادي المجمع.

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