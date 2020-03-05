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#بالفيديو.. العرفج: علامة استفهام حول انتشار فيروس كورونا بين العائدين من إيران

أكد فخر الجميع بشفافية السعودية في التعامل مع ‫كورونا

طرح عامل المعرفة "أحمد العرفج"، عن سبب كون كل المصابين بفيروس كورونا قادمين من إيران؛ مؤكدًا أنه لا يملك معلومات؛ ولكن تساؤله يخطر على بال أي شخص.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء.

بدايةً ‫أوضح العرفج أن خبرة السعودية التراكمية في إدارة الحشود تتفوق على خبرات الغرب؛ مشيرًا إلى ضرورة التجاوب مع قرار إيقاف العمرة.

وفي فقرة "خبر الأسبوع" طالَبَ العرفج بتصنيف أي مادة إعلانية ينشرها مشهور كإعلان، ويتم كتابة ذلك لتنظيم مداخيل مشاهير السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل، استعرض الإعلامي والأديب حسن رحماني قصة رواية "قاع اليهود" للأستاذ علي الأمير.

أحمد العرفج ياهلا بالعرفج فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#بالفيديو.. العرفج: علامة استفهام حول انتشار فيروس كورونا بين العائدين من إيران
سبق

طرح عامل المعرفة "أحمد العرفج"، عن سبب كون كل المصابين بفيروس كورونا قادمين من إيران؛ مؤكدًا أنه لا يملك معلومات؛ ولكن تساؤله يخطر على بال أي شخص.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء.

بدايةً ‫أوضح العرفج أن خبرة السعودية التراكمية في إدارة الحشود تتفوق على خبرات الغرب؛ مشيرًا إلى ضرورة التجاوب مع قرار إيقاف العمرة.

وفي فقرة "خبر الأسبوع" طالَبَ العرفج بتصنيف أي مادة إعلانية ينشرها مشهور كإعلان، ويتم كتابة ذلك لتنظيم مداخيل مشاهير السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل، استعرض الإعلامي والأديب حسن رحماني قصة رواية "قاع اليهود" للأستاذ علي الأمير.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:03 AM

#بالفيديو.. العرفج: علامة استفهام حول انتشار فيروس كورونا بين العائدين من إيران

أكد فخر الجميع بشفافية السعودية في التعامل مع ‫كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,285

طرح عامل المعرفة "أحمد العرفج"، عن سبب كون كل المصابين بفيروس كورونا قادمين من إيران؛ مؤكدًا أنه لا يملك معلومات؛ ولكن تساؤله يخطر على بال أي شخص.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء.

بدايةً ‫أوضح العرفج أن خبرة السعودية التراكمية في إدارة الحشود تتفوق على خبرات الغرب؛ مشيرًا إلى ضرورة التجاوب مع قرار إيقاف العمرة.

وفي فقرة "خبر الأسبوع" طالَبَ العرفج بتصنيف أي مادة إعلانية ينشرها مشهور كإعلان، ويتم كتابة ذلك لتنظيم مداخيل مشاهير السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل، استعرض الإعلامي والأديب حسن رحماني قصة رواية "قاع اليهود" للأستاذ علي الأمير.

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