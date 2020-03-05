#بالفيديو.. العرفج: علامة استفهام حول انتشار فيروس كورونا بين العائدين من إيران

أكد فخر الجميع بشفافية السعودية في التعامل مع ‫كورونا

طرح عامل المعرفة "أحمد العرفج"، عن سبب كون كل المصابين بفيروس كورونا قادمين من إيران؛ مؤكدًا أنه لا يملك معلومات؛ ولكن تساؤله يخطر على بال أي شخص.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء.

بدايةً ‫أوضح العرفج أن خبرة السعودية التراكمية في إدارة الحشود تتفوق على خبرات الغرب؛ مشيرًا إلى ضرورة التجاوب مع قرار إيقاف العمرة.

وفي فقرة "خبر الأسبوع" طالَبَ العرفج بتصنيف أي مادة إعلانية ينشرها مشهور كإعلان، ويتم كتابة ذلك لتنظيم مداخيل مشاهير السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل، استعرض الإعلامي والأديب حسن رحماني قصة رواية "قاع اليهود" للأستاذ علي الأمير.