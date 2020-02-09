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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة .. و"المدني" يحذّر

تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية تستمر للمساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الباحة الأرصاد حالة الطقس أمطار الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة .. و"المدني" يحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
09:01 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة .. و"المدني" يحذّر

تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية تستمر للمساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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