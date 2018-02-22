تناقلت العديد من الحسابات الرياضية خبر استبعاد بلانكو المدير الرياضي لنادي ليفانتي الإسباني للاعب السعودي فهد المولد حتى نهاية الموسم وهو ما تم ترجمته بشكل خاطئ من حديث المدرب. يذكر أن بلانكو قد أشاد بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي فهد المولد، بالإضافة للسرعة والمهارة الجيدة التي يتميز بها، مؤكداً في الوقت نفسه أن العامل الاقتصادي كان له دور في إتمام صفقة المولد، مشيراً إلى أن ليفانتي تابع اللاعب ووجد أنه مفيد من الناحية الرياضية". وتابع أن النادي كان من الممكن تغاضيه عن حسم الصفقة، ولكن مع النظر للناحية الاقتصادية والاستفادة من الصفقة، تم إتمام التعاقد مع المولد في الميركاتو الشتوي. وأشار بلانكو أن المولد شارك أساسياً في أول مباراة ودية مع ليفانتي ضد أوفا الروسي، وظهر بمستوى جيد، وأداء مهاري مميز، ولكنه يحتاج للتطور بشكل أكبر في التمرير والتمركز داخل المستطيل الأخضر.

تعرف على حقيقة استبعاد مدرب ليفانتي للمولد حتى نهاية الموسم محمد البقمي سبق 2018-02-22 تناقلت العديد من الحسابات الرياضية خبر استبعاد بلانكو المدير الرياضي لنادي ليفانتي الإسباني للاعب السعودي فهد المولد حتى نهاية الموسم وهو ما تم ترجمته بشكل خاطئ من حديث المدرب.

يذكر أن بلانكو قد أشاد بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي فهد المولد، بالإضافة للسرعة والمهارة الجيدة التي يتميز بها، مؤكداً في الوقت نفسه أن العامل الاقتصادي كان له دور في إتمام صفقة المولد، مشيراً إلى أن ليفانتي تابع اللاعب ووجد أنه مفيد من الناحية الرياضية".

وتابع أن النادي كان من الممكن تغاضيه عن حسم الصفقة، ولكن مع النظر للناحية الاقتصادية والاستفادة من الصفقة، تم إتمام التعاقد مع المولد في الميركاتو الشتوي.

وأشار بلانكو أن المولد شارك أساسياً في أول مباراة ودية مع ليفانتي ضد أوفا الروسي، وظهر بمستوى جيد، وأداء مهاري مميز، ولكنه يحتاج للتطور بشكل أكبر في التمرير والتمركز داخل المستطيل الأخضر.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 07:20 PM

تعرف على حقيقة استبعاد مدرب ليفانتي للمولد حتى نهاية الموسم





A A A





95 مشاركة

تناقلت العديد من الحسابات الرياضية خبر استبعاد بلانكو المدير الرياضي لنادي ليفانتي الإسباني للاعب السعودي فهد المولد حتى نهاية الموسم وهو ما تم ترجمته بشكل خاطئ من حديث المدرب.

يذكر أن بلانكو قد أشاد بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي فهد المولد، بالإضافة للسرعة والمهارة الجيدة التي يتميز بها، مؤكداً في الوقت نفسه أن العامل الاقتصادي كان له دور في إتمام صفقة المولد، مشيراً إلى أن ليفانتي تابع اللاعب ووجد أنه مفيد من الناحية الرياضية".

وتابع أن النادي كان من الممكن تغاضيه عن حسم الصفقة، ولكن مع النظر للناحية الاقتصادية والاستفادة من الصفقة، تم إتمام التعاقد مع المولد في الميركاتو الشتوي.

وأشار بلانكو أن المولد شارك أساسياً في أول مباراة ودية مع ليفانتي ضد أوفا الروسي، وظهر بمستوى جيد، وأداء مهاري مميز، ولكنه يحتاج للتطور بشكل أكبر في التمرير والتمركز داخل المستطيل الأخضر.