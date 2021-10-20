النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصلي يبحث عن الوصافة في مواجهة الحزم.. والفيحاء أمام أبها للهروب من المراكز المتأخرة

في ختام الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بمباراتَين، إحداهما بين الفيصلي والحزم، والأخرى بين أبها والفيحاء.

أبها - الفيحاء

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف إلا خمس دقائق، وعنوانها الهروب من المراكز المتأخرة.

يحتل أبها المركز الحادي عشر قبل بداية مباريات الجولة السابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.

الفيصلي - الحزم

تقام المباراة في تمام الثامنة في مباراة عنوانها الرغبة في الصعود للقمة.

يحتل الفيصلي قبل بداية مباريات الجولة السابعة المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الحزم المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

أبها الفيحاء الفيصلي الحزم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصلي يبحث عن الوصافة في مواجهة الحزم.. والفيحاء أمام أبها للهروب من المراكز المتأخرة
سبق

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بمباراتَين، إحداهما بين الفيصلي والحزم، والأخرى بين أبها والفيحاء.

أبها - الفيحاء

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف إلا خمس دقائق، وعنوانها الهروب من المراكز المتأخرة.

يحتل أبها المركز الحادي عشر قبل بداية مباريات الجولة السابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.

الفيصلي - الحزم

تقام المباراة في تمام الثامنة في مباراة عنوانها الرغبة في الصعود للقمة.

يحتل الفيصلي قبل بداية مباريات الجولة السابعة المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الحزم المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:00 AM

الفيصلي يبحث عن الوصافة في مواجهة الحزم.. والفيحاء أمام أبها للهروب من المراكز المتأخرة

في ختام الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
362

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بمباراتَين، إحداهما بين الفيصلي والحزم، والأخرى بين أبها والفيحاء.

أبها - الفيحاء

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف إلا خمس دقائق، وعنوانها الهروب من المراكز المتأخرة.

يحتل أبها المركز الحادي عشر قبل بداية مباريات الجولة السابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.

الفيصلي - الحزم

تقام المباراة في تمام الثامنة في مباراة عنوانها الرغبة في الصعود للقمة.

يحتل الفيصلي قبل بداية مباريات الجولة السابعة المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الحزم المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,327
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,927
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,024
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,790

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة