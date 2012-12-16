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انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للغة العربية" غدًا الجمعة

تحت عنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري"

تنطلق فعاليات "اليوم العالمي للغة العربية"، غداً الجمعة، عبر الاتصال المرئي، بتنظيم ودعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

يأتي ذلك، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وجرى اختيار المحور الرئيسي لهذا العام، تحت عنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وأشاد مهتمون ومختصون باللغة العربية، بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليات الدولية والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم، وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة للعديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، كراع وداعم للفعالية، ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز تواجد اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية.

وكذا دورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من الغير الناطقين بها.

كما تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية، وعقدت العديد من الورشة واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

من جانب آخر، وبدعم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وعلى هامش "اليوم العالمي للغة العربية" تنظّم اليونسكو معرضاً تشكيلياً عن "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

ويحتوي المعرض أعمالاً فنية لـ 18 فناناً من 13 بلداً، ينثرون إبداعاتهم أمام العالم على السور الخارجي لمقر المنظمة في باريس في الفترة الممتدة من 6 إلى 20 ديسمبر 2021.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للغة العربية" غدًا الجمعة
سبق

تنطلق فعاليات "اليوم العالمي للغة العربية"، غداً الجمعة، عبر الاتصال المرئي، بتنظيم ودعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

يأتي ذلك، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وجرى اختيار المحور الرئيسي لهذا العام، تحت عنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وأشاد مهتمون ومختصون باللغة العربية، بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليات الدولية والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم، وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة للعديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، كراع وداعم للفعالية، ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز تواجد اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية.

وكذا دورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من الغير الناطقين بها.

كما تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية، وعقدت العديد من الورشة واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

من جانب آخر، وبدعم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وعلى هامش "اليوم العالمي للغة العربية" تنظّم اليونسكو معرضاً تشكيلياً عن "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

ويحتوي المعرض أعمالاً فنية لـ 18 فناناً من 13 بلداً، ينثرون إبداعاتهم أمام العالم على السور الخارجي لمقر المنظمة في باريس في الفترة الممتدة من 6 إلى 20 ديسمبر 2021.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
03:35 PM

انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للغة العربية" غدًا الجمعة

تحت عنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق فعاليات "اليوم العالمي للغة العربية"، غداً الجمعة، عبر الاتصال المرئي، بتنظيم ودعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

يأتي ذلك، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وجرى اختيار المحور الرئيسي لهذا العام، تحت عنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وأشاد مهتمون ومختصون باللغة العربية، بجهود المؤسسة ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليات الدولية والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم، وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة للعديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، كراع وداعم للفعالية، ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز تواجد اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية.

وكذا دورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من الغير الناطقين بها.

كما تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية، وعقدت العديد من الورشة واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

من جانب آخر، وبدعم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وعلى هامش "اليوم العالمي للغة العربية" تنظّم اليونسكو معرضاً تشكيلياً عن "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

ويحتوي المعرض أعمالاً فنية لـ 18 فناناً من 13 بلداً، ينثرون إبداعاتهم أمام العالم على السور الخارجي لمقر المنظمة في باريس في الفترة الممتدة من 6 إلى 20 ديسمبر 2021.

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