النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحف رومانية: "ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق يقترب من "الشباب"

كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن تقدم في مفاوضات نادي الشباب السعودي مع الروماني لورينتو ريجيكامب عقب أقل من ثلاثة أسابيع من انفصاله عن نادي الوصل الإماراتي.

وقالت صحيفة "digisport" إن إدارة الشباب غير مقتنعة بالمدير الفني الحالي بيدرو كايشينيا على الرغم من حصول الفريق على 7 نقاط وتصدره لجدول المسابقة مع الهلال والفتح.

وسبق لريجيكامب البالغ من العمر 45 عاماً، أن تولى تدريب نادي الهلال، في الفترة من مايو 2014 وحتى فبراير 2015.

كما تولى ريجيكامب تدريب: الوحدة والوصل في الإمارات، وستيوا بوخارست الروماني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحف رومانية: "ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق يقترب من "الشباب"
سبق

كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن تقدم في مفاوضات نادي الشباب السعودي مع الروماني لورينتو ريجيكامب عقب أقل من ثلاثة أسابيع من انفصاله عن نادي الوصل الإماراتي.

وقالت صحيفة "digisport" إن إدارة الشباب غير مقتنعة بالمدير الفني الحالي بيدرو كايشينيا على الرغم من حصول الفريق على 7 نقاط وتصدره لجدول المسابقة مع الهلال والفتح.

وسبق لريجيكامب البالغ من العمر 45 عاماً، أن تولى تدريب نادي الهلال، في الفترة من مايو 2014 وحتى فبراير 2015.

كما تولى ريجيكامب تدريب: الوحدة والوصل في الإمارات، وستيوا بوخارست الروماني.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
07:36 PM

صحف رومانية: "ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق يقترب من "الشباب"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
2,264

كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن تقدم في مفاوضات نادي الشباب السعودي مع الروماني لورينتو ريجيكامب عقب أقل من ثلاثة أسابيع من انفصاله عن نادي الوصل الإماراتي.

وقالت صحيفة "digisport" إن إدارة الشباب غير مقتنعة بالمدير الفني الحالي بيدرو كايشينيا على الرغم من حصول الفريق على 7 نقاط وتصدره لجدول المسابقة مع الهلال والفتح.

وسبق لريجيكامب البالغ من العمر 45 عاماً، أن تولى تدريب نادي الهلال، في الفترة من مايو 2014 وحتى فبراير 2015.

كما تولى ريجيكامب تدريب: الوحدة والوصل في الإمارات، وستيوا بوخارست الروماني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,558
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,956
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,039

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة