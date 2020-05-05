النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسالة دكتوراه تناقش "أساليب قياس الحملات الإعلانية لدى الشركات السعودية الكبرى في المملكة "

بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام.. أعدّها "موسى الكثيري"

نوقشت في قسم الاتصال التسويقي بكلية الاعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث موسى بن غيثان الكثيري، بقسم الإعلان والاتصال التسويقي، بعنوان "أساليب قياس الحملات الإعلانية لدى الشركات السعودية الكبرى في المملكة والعوامل المؤثرة فيها".

أشرف على الرسالة الدكتور ياسر الشهري، وشارك في المناقشة الدكتور علي القرني، والدكتور إياد نسور.

وحصل "الكثيري" على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رسالة دكتوراه تناقش "أساليب قياس الحملات الإعلانية لدى الشركات السعودية الكبرى في المملكة "
سبق

نوقشت في قسم الاتصال التسويقي بكلية الاعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث موسى بن غيثان الكثيري، بقسم الإعلان والاتصال التسويقي، بعنوان "أساليب قياس الحملات الإعلانية لدى الشركات السعودية الكبرى في المملكة والعوامل المؤثرة فيها".

أشرف على الرسالة الدكتور ياسر الشهري، وشارك في المناقشة الدكتور علي القرني، والدكتور إياد نسور.

وحصل "الكثيري" على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:54 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:05 PM

رسالة دكتوراه تناقش "أساليب قياس الحملات الإعلانية لدى الشركات السعودية الكبرى في المملكة "

بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام.. أعدّها "موسى الكثيري"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
819

نوقشت في قسم الاتصال التسويقي بكلية الاعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث موسى بن غيثان الكثيري، بقسم الإعلان والاتصال التسويقي، بعنوان "أساليب قياس الحملات الإعلانية لدى الشركات السعودية الكبرى في المملكة والعوامل المؤثرة فيها".

أشرف على الرسالة الدكتور ياسر الشهري، وشارك في المناقشة الدكتور علي القرني، والدكتور إياد نسور.

وحصل "الكثيري" على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,722
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,051
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,995

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة