النيابة العامة: تهريب أو الاتجار بالمخدرات أفعال إجرامية

دعت الجناة لإبلاغ السلطات للاستفادة من العفو

‏قالت النيابة العامة، إن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراءها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداءها، جميعها تعد أفعالاً إجرامية.

وتفصيلاً قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُعفى من العقوبات المُقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كُل من بادر من الجناة ما لم يكن محرضاً على الجريمة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".

وتابعت: "إذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المُبَلِّغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة مادام ذلك ممكنًا".