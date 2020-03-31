النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

شاهد.. مغادرة 6 من مصابي كورونا العزل بعد تعافيهم بالطائف

الفرحة عارمة وأقيم لهم حفل وداع والورد الطائفي ينثر عليهم

بفرحةٍ عارمة، وسعادةٍ ارتسمت على وجوه إدارة مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وكافة أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، تشافى ستة من المرضى المنومين بقسم العزل بعدإصابتهم بفيروس كورونا المُستجد .

وقد غادر المتعافون، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي بتواجد من مديره مبارك اليامي، الذي بارك لهم التعافي، وقال لهم وهو يودعهم ببهو المجمع: كلنا سعادة وفرح بتعافيكم ولله الحمد، وها نحن اليوم نودعكم وكلنا فرح وأنتم تغادرون العزل متعافين.

أقيم حفل وداع وسعادة بتعافي المرضى المغادرين لقسم العزل من مصابي كورونا، قام من خلاله أفراد الطاقم التمريضي بنثر الورد الطائفي عليهم وهم يبتسمون فرحًا وسعادة ، ويعربون في الوقت نفسه عن سعادتهم بما قدم لهم من خدمة صحية مميزة، وعلاج، استطاعوا بفضل الله من تجاوز مرحلة المرض والعزل.

ودعا المتعافون المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم بمعنى الإنسانية للقطاع الصحي، كما شكروا "أبطال الصحة" والذين كانوا قريبين منهم، وساهموا بعد الله في تجاوزهم ذلك المرض .

يشار إلى أن الستة المرضى المتشافين من بينهم مقيم باكستاني، والبقية سعوديون، اكتسبوا الفيروس عن طريق السفر والمخالطة، وكانت "وزارة الصحة" قد أعلنت مسبقًا عن إصابتهم ضمن الإيجاز الصحفي اليومي، فيما يتبقى ستة مرضى آخرين سيعلن تعافيهم قريبًا .

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مغادرة 6 من مصابي كورونا العزل بعد تعافيهم بالطائف
سبق

بفرحةٍ عارمة، وسعادةٍ ارتسمت على وجوه إدارة مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وكافة أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، تشافى ستة من المرضى المنومين بقسم العزل بعدإصابتهم بفيروس كورونا المُستجد .

وقد غادر المتعافون، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي بتواجد من مديره مبارك اليامي، الذي بارك لهم التعافي، وقال لهم وهو يودعهم ببهو المجمع: كلنا سعادة وفرح بتعافيكم ولله الحمد، وها نحن اليوم نودعكم وكلنا فرح وأنتم تغادرون العزل متعافين.

أقيم حفل وداع وسعادة بتعافي المرضى المغادرين لقسم العزل من مصابي كورونا، قام من خلاله أفراد الطاقم التمريضي بنثر الورد الطائفي عليهم وهم يبتسمون فرحًا وسعادة ، ويعربون في الوقت نفسه عن سعادتهم بما قدم لهم من خدمة صحية مميزة، وعلاج، استطاعوا بفضل الله من تجاوز مرحلة المرض والعزل.

ودعا المتعافون المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم بمعنى الإنسانية للقطاع الصحي، كما شكروا "أبطال الصحة" والذين كانوا قريبين منهم، وساهموا بعد الله في تجاوزهم ذلك المرض .

يشار إلى أن الستة المرضى المتشافين من بينهم مقيم باكستاني، والبقية سعوديون، اكتسبوا الفيروس عن طريق السفر والمخالطة، وكانت "وزارة الصحة" قد أعلنت مسبقًا عن إصابتهم ضمن الإيجاز الصحفي اليومي، فيما يتبقى ستة مرضى آخرين سيعلن تعافيهم قريبًا .

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
03:13 PM

شاهد.. مغادرة 6 من مصابي كورونا العزل بعد تعافيهم بالطائف

الفرحة عارمة وأقيم لهم حفل وداع والورد الطائفي ينثر عليهم

A A A
فهد العتيبي - الطائف
13
12,233

بفرحةٍ عارمة، وسعادةٍ ارتسمت على وجوه إدارة مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وكافة أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، تشافى ستة من المرضى المنومين بقسم العزل بعدإصابتهم بفيروس كورونا المُستجد .

وقد غادر المتعافون، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي بتواجد من مديره مبارك اليامي، الذي بارك لهم التعافي، وقال لهم وهو يودعهم ببهو المجمع: كلنا سعادة وفرح بتعافيكم ولله الحمد، وها نحن اليوم نودعكم وكلنا فرح وأنتم تغادرون العزل متعافين.

أقيم حفل وداع وسعادة بتعافي المرضى المغادرين لقسم العزل من مصابي كورونا، قام من خلاله أفراد الطاقم التمريضي بنثر الورد الطائفي عليهم وهم يبتسمون فرحًا وسعادة ، ويعربون في الوقت نفسه عن سعادتهم بما قدم لهم من خدمة صحية مميزة، وعلاج، استطاعوا بفضل الله من تجاوز مرحلة المرض والعزل.

ودعا المتعافون المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم بمعنى الإنسانية للقطاع الصحي، كما شكروا "أبطال الصحة" والذين كانوا قريبين منهم، وساهموا بعد الله في تجاوزهم ذلك المرض .

يشار إلى أن الستة المرضى المتشافين من بينهم مقيم باكستاني، والبقية سعوديون، اكتسبوا الفيروس عن طريق السفر والمخالطة، وكانت "وزارة الصحة" قد أعلنت مسبقًا عن إصابتهم ضمن الإيجاز الصحفي اليومي، فيما يتبقى ستة مرضى آخرين سيعلن تعافيهم قريبًا .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,595
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,358
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة