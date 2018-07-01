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الاتفاق ينهي ارتباطه بالعراقي أحمد إبراهيم .. ويطير لهولندا الثلاثاء

أعلنت إدارة نادي الاتفاق إنهاء ارتباطها بالمدافع العراقي أحمد إبراهيم مقدمة شكرها على تفانيه لكل ما قدمه لخدمة الفريق.


هذا وعاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي #الاتفاق إلى التجمع مساء اليوم استعداداً للموسم المقبل، ويحتوي برنامج اليوم على لقاء بين اللاعبين ونائب رئيس النادي وعشاء يجمع اللاعبين وإداريي الفريق الأول.

‏وسيتوجه الفريق الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء 3/7 إلى هولندا لإقامة المعسكر التدريبي للموسم المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق ينهي ارتباطه بالعراقي أحمد إبراهيم .. ويطير لهولندا الثلاثاء
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتفاق إنهاء ارتباطها بالمدافع العراقي أحمد إبراهيم مقدمة شكرها على تفانيه لكل ما قدمه لخدمة الفريق.


هذا وعاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي #الاتفاق إلى التجمع مساء اليوم استعداداً للموسم المقبل، ويحتوي برنامج اليوم على لقاء بين اللاعبين ونائب رئيس النادي وعشاء يجمع اللاعبين وإداريي الفريق الأول.

‏وسيتوجه الفريق الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء 3/7 إلى هولندا لإقامة المعسكر التدريبي للموسم المقبل.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:22 PM

الاتفاق ينهي ارتباطه بالعراقي أحمد إبراهيم .. ويطير لهولندا الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت إدارة نادي الاتفاق إنهاء ارتباطها بالمدافع العراقي أحمد إبراهيم مقدمة شكرها على تفانيه لكل ما قدمه لخدمة الفريق.


هذا وعاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي #الاتفاق إلى التجمع مساء اليوم استعداداً للموسم المقبل، ويحتوي برنامج اليوم على لقاء بين اللاعبين ونائب رئيس النادي وعشاء يجمع اللاعبين وإداريي الفريق الأول.

‏وسيتوجه الفريق الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء 3/7 إلى هولندا لإقامة المعسكر التدريبي للموسم المقبل.

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