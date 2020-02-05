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المعلمي والمالك يستعرضان جهود المملكة في إدارة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية

مندوب السعودية الأممي اجتمع مع ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في اجتماع "الخبراء"

التقى مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ الليلة الماضية، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى العميد فارس المالك.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الكبيرة والمميزة في إدارة وتأمين سلامة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية، مؤكدين على الخبرات المتراكمة لدى السلطات الأمنية في المملكة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة، حيث تستقبل المملكة في كل عام أعداداً كبيرة من الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة خلال أيام معدودة وفي أماكن محدّدة ويتنقلون بشكل جماعي وفق الشعائر الدينية الإسلامية.

عبدالله بن يحيى المعلمي نيويورك العميد فارس المالك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعلمي والمالك يستعرضان جهود المملكة في إدارة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ الليلة الماضية، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى العميد فارس المالك.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الكبيرة والمميزة في إدارة وتأمين سلامة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية، مؤكدين على الخبرات المتراكمة لدى السلطات الأمنية في المملكة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة، حيث تستقبل المملكة في كل عام أعداداً كبيرة من الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة خلال أيام معدودة وفي أماكن محدّدة ويتنقلون بشكل جماعي وفق الشعائر الدينية الإسلامية.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:21 AM

المعلمي والمالك يستعرضان جهود المملكة في إدارة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية

مندوب السعودية الأممي اجتمع مع ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في اجتماع "الخبراء"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ الليلة الماضية، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى العميد فارس المالك.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الكبيرة والمميزة في إدارة وتأمين سلامة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية، مؤكدين على الخبرات المتراكمة لدى السلطات الأمنية في المملكة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة، حيث تستقبل المملكة في كل عام أعداداً كبيرة من الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة خلال أيام معدودة وفي أماكن محدّدة ويتنقلون بشكل جماعي وفق الشعائر الدينية الإسلامية.

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