اليوم يصادف آخر يوم عمل في أيام "الأحد" بدولة الإمارات

النظام الجديد يطبق بداية يناير.. 4.5 يوم عمل أسبوعيّاً

يصادف اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر آخر يوم عمل في أيام "الأحد" بدولة الإمارات التي أعلنت أنه بداية من يناير 2022 ستكون الإجازة الأسبوعية "سبت وأحد".

وكانت قد أعلنت حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعيًّا.

ويبدأ العمل من يوم الإثنين إلى الخميس، على أن يكون يوم الجمعة نصف يوم عمل، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد القادم 2 يناير إجازة رسمية.

وستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).

ووفق وسائل إعلام إماراتية لا يتعارض النظام الجديد مع فريضة وصلاة الجمعة، حيث تم توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام، وبذلك فإن وقت الدوام الرسمي يوم الجمعة ينتهي قبل أداء صلاة الجمعة ولا يتعارض معها.

ويتضمّن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.