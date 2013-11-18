إعلان غير متوقع من أبل: هذا ما يمكنكم فعله بهواتف "آيفون" المعطلة

200 قطعة غيار مع كتيبات حول الطريقة المثالية لإصلاح تلك الهواتف

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية إعلانًا غير متوقع، بشأن ما يمكن أن يفعله المستخدمون بهواتف "آيفون" المعطلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أبل سمحت لأول مرة لمستخدمي هواتف "آيفون" بإصلاح هواتفهم بأنفسهم.

ووفق هذا الإعلان، تسمح "أبل" لمستخدمي هواتف "آيفون" بالحصول على قطع الغيار والأدوات الأصلية والأدلة اللازمة لإصلاح هواتفهم بأنفسهم؛ من دون إجبارهم على إصلاحها في مراكز صيانة أبل المعتمدة.

وكانت أبل قد اعتمدت سياسة تجبر بها مستخدميها على إصلاح هواتف "آيفون" بمراكزها المعتمدة، بتعطيل عمل عدد كبير من الخواص والمزايا في حال تم فتح الهاتف وإصلاحه بخارج تلك المراكز.

وستركز "أبل" على الإصلاحات الأكثر شيوعًا لهواتف "آيفون"، والتي يتم صيانتها بشكل متكرر، مثل إصلاح الشاشة أو تبديل البطارية أو تغيير وحدات الكاميرا.

وسيضمُّ برنامج الإصلاح الذاتي الجديد هواتف "آيفون 13" و"آيفون 12"، وستضيف أبل في وقت لاحق حواسيب "ماك".

وسيوفر متجر "أبل" الجديد لقطع الغيار أكثر من 200 قطعة غيار، بالإضافة لكتيبات حول الطريقة المثالية لإصلاح تلك الهواتف.

ونصحت "أبل" مستخدمي هواتف "آيفون" بضرورة زيارة موفر إصلاح محترف، أو فنيين معتمدين منها لضمان تركيب قطع الغيار تلك بطريقة سليمة وأكثر أمانا وموثوقية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الإصلاح الذاتي في الولايات المتحدة أولًا، في أوائل عام 2022، على أن يتم توسعة لباقي العالم في وقت لاحق.