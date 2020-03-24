محافظ بيشة يتفقّد المراكز الأمنيّة ونقاط الفرز للفحص البصري

بمتابعةٍ من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، نفّذ محافظ بيشة محمد بن سعيد سبرة، صباح اليوم؛ جولة ميدانية تفقُّدية لمركزَي الفرز بجمعور والجنينة، رافقه خلالها مدير شرطة بيشة العميد عبدالله محمد القحطاني، ومدير الدوريات الأمنية العقيد محمد بن عبدالله بن هندي.



وتابع ”ابن سبرة” آليّة تنفيذ فحص العابرين من قبل الكوادر الصحيّة التابعة للشؤون الصحية، وكيف يتم الإجراء المتبع عند أي ملاحظة، ووزّع المعقمات والكمامات على مُستخدمي الطريق؛ مساهمة منه في الواجب الديني والإنساني والوطني، وتشجيعًا للعاملين بالمراكز.



وفي ختام الجولة قدّم محافظ بيشة شكره وتقديره للجميع على حسن الإعداد والإجراء والتنفيذ والتعاون، وعلى جهودهم الجبّارة وعملهم الدؤوب.