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"الحسن" يحقّق المركز السابع في بطولة الفيزيك لكمال الأجسام‎

من أصل 49 مشاركًا بهذه الفئة ضمن 200 لاعب بكل الفئات

حقق اللاعب سلطان بن أحمد بن سالم الحسن من منطقة الجوف، المركز السابع في بطولة "الفيزيك" لكمال الأجسام.

وجاءت البطولة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي أقيمت على كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في مدينة الرياض خلال الفترة 17- 18- 19 أكتوبر 2019م بمقر نادي الرياض.

وكان عدد المشاركين في البطولة 200 لاعب من جميع أنحاء مناطق المملكة، وجاء حصول "الحسن" على المركز السابع من أصل 49 مشاركًا في "فئة الفيزيك"، وهو تصنيف حديث لكمال الأجسام انطلق قبل 7 سنوات، ويرتكز على اللياقة البدنية والجمالية.

ووعد اللاعب "الحسن"، بتمثيل منطقة الجوف، وحصد مراكز أعلى في رياضة كمال الأجسام والتي ترتكز على مقومات رياضية ومتابعة صحية دقيقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الحسن" يحقّق المركز السابع في بطولة الفيزيك لكمال الأجسام‎
سبق

حقق اللاعب سلطان بن أحمد بن سالم الحسن من منطقة الجوف، المركز السابع في بطولة "الفيزيك" لكمال الأجسام.

وجاءت البطولة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي أقيمت على كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في مدينة الرياض خلال الفترة 17- 18- 19 أكتوبر 2019م بمقر نادي الرياض.

وكان عدد المشاركين في البطولة 200 لاعب من جميع أنحاء مناطق المملكة، وجاء حصول "الحسن" على المركز السابع من أصل 49 مشاركًا في "فئة الفيزيك"، وهو تصنيف حديث لكمال الأجسام انطلق قبل 7 سنوات، ويرتكز على اللياقة البدنية والجمالية.

ووعد اللاعب "الحسن"، بتمثيل منطقة الجوف، وحصد مراكز أعلى في رياضة كمال الأجسام والتي ترتكز على مقومات رياضية ومتابعة صحية دقيقة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:43 AM

"الحسن" يحقّق المركز السابع في بطولة الفيزيك لكمال الأجسام‎

من أصل 49 مشاركًا بهذه الفئة ضمن 200 لاعب بكل الفئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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15,840

حقق اللاعب سلطان بن أحمد بن سالم الحسن من منطقة الجوف، المركز السابع في بطولة "الفيزيك" لكمال الأجسام.

وجاءت البطولة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي أقيمت على كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في مدينة الرياض خلال الفترة 17- 18- 19 أكتوبر 2019م بمقر نادي الرياض.

وكان عدد المشاركين في البطولة 200 لاعب من جميع أنحاء مناطق المملكة، وجاء حصول "الحسن" على المركز السابع من أصل 49 مشاركًا في "فئة الفيزيك"، وهو تصنيف حديث لكمال الأجسام انطلق قبل 7 سنوات، ويرتكز على اللياقة البدنية والجمالية.

ووعد اللاعب "الحسن"، بتمثيل منطقة الجوف، وحصد مراكز أعلى في رياضة كمال الأجسام والتي ترتكز على مقومات رياضية ومتابعة صحية دقيقة.

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53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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