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إعلان الدول المستضيفة لدور مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي

من بينها "الأردن وسنغافورة والمالديف وطاجيكستان"

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الدول المستضيفة لمجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

وبحسب وكالة "رويترز"، تقرر أن تستضيف العاصمة الأردنية عمان مباريات مجموعتين وكذلك سنغافورة.

وستقام مباريات خمس مجموعات أخرى في المنامة عاصمة البحرين، وفي ماليه بالمالديف، ودوشنبه في طاجيكستان، وبشكيك في قرغيزستان، وهونغ كونغ.

ولم يتحدد بعد مكان إقامة مباريات المجموعة السابعة في جنوب شرق آسيا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعلان الدول المستضيفة لدور مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الدول المستضيفة لمجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

وبحسب وكالة "رويترز"، تقرر أن تستضيف العاصمة الأردنية عمان مباريات مجموعتين وكذلك سنغافورة.

وستقام مباريات خمس مجموعات أخرى في المنامة عاصمة البحرين، وفي ماليه بالمالديف، ودوشنبه في طاجيكستان، وبشكيك في قرغيزستان، وهونغ كونغ.

ولم يتحدد بعد مكان إقامة مباريات المجموعة السابعة في جنوب شرق آسيا.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
04:27 PM

إعلان الدول المستضيفة لدور مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي

من بينها "الأردن وسنغافورة والمالديف وطاجيكستان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الدول المستضيفة لمجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

وبحسب وكالة "رويترز"، تقرر أن تستضيف العاصمة الأردنية عمان مباريات مجموعتين وكذلك سنغافورة.

وستقام مباريات خمس مجموعات أخرى في المنامة عاصمة البحرين، وفي ماليه بالمالديف، ودوشنبه في طاجيكستان، وبشكيك في قرغيزستان، وهونغ كونغ.

ولم يتحدد بعد مكان إقامة مباريات المجموعة السابعة في جنوب شرق آسيا.

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