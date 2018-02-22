إزالة 95 لوحة إعلانية عشوائية في "هدا الطائف"

البلدية تَصَدّت لـ10 بسطات شاي تفتقر للاشتراطات

أزالت بلدية الهدا الفرعية بأمانة الطائف -بمشاركة لجنة مكافحة الظواهر السلبية- أكثر من 95 لوحة إعلانية عشوائية مخالفة، ضمن حملة تستهدف معالجة المشوهات البصرية داخل نطاق الفرع.

وشملت الحملة إزالة البسطات العشوائية وبسطات بيع شاي الجمر، وإزالة اللوحات المخالفة على أعمدة الإنارة؛ حيث بلغ عدد بسطات الشاي المزالة أكثر من عشر بسطات.

وقالت أمانة الطائف: الحملة سعت إلى الحد من التشوه البصري بالمناطق السياحية والتجمعات السكنية بالمدينة، واحتواء ظاهرة بسطات بيع شاي؛ حيث تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، كما أن مصادر مواد إعداد الشاي وملحقاته مجهولة المصدر.