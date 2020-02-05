الندوة العالمية تفتتح مدرسة جديدة لتعليم الفتيات في السودان

بمنطقة قوز بدر بولاية نهر النيل للعناية بتعليم المرأة الأفريقية

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان، مدرسة أم المؤمنين "بنات" بمنطقة قوز بدر بولاية نهر النيل.

وجاء الافتتاح في حفل كبير ضم عدداً من المسؤولين والقيادات المحلية وأعيان المنطقة، يتقدمهم دفع الله الحسن مدير التعليم في المنطقة، وعوض يوسف المدير التنفيذي للمحلية.

وحضر عدد كبير من سكان المنطقة، معبّرين عن جزيل شكرهم وثنائهم لهذه المبادرة الكريمة التي قامت بها الندوة؛ تقديراً منها للحاجة الماسة لمثل هذه المدرسة التي تسهم في تعليم الفتيات في هذه المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة الندوة العالمية في عنايتها بالتعليم كأساس لبناء ونهوض المجتمعات، إذ تمكنت خلال السنوات الماضية من دعم منظومتي التعليم الأساسي والجامعي في بعض البلدان الإفريقية والآسيوية والتي بلغت فيها مؤسساتها التعليمية في العام الماضي 1440هـ إلى 27 مؤسسة موزعة على 10 دول ما بين مدارس تعليم أساسي ومعاهد متخصصة مهنية وتقنية ومراكز تنمية بشرية وكليات جامعية.