حائل.. أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ومحافظات: السليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.