نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ومحافظات: السليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
حائل.. أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ومحافظات: السليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
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حائل.. أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-14
14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
01:18 PM
حائل.. أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ومحافظات: السليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
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142 مليون ..
20 أكتوبر
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