البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لطهران مطلقًا بحيازة السلاح النووي

أكد استمرار سياسة الضغط الأقصى لإلزام طهران بعدم تخصيب اليورانيوم

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن واشنطن مستمرة في سياسة فرض الضغط الأقصى على إيران، لتغيير نهجها وإلزامها بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015م.



وقال إن "الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم"، مضيفًا: يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران اليورانيوم.

