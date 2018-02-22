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شاهد.. النفايات والحشرات الضارة تُحاصر أهالي مركز أم السلم بجدة

ناشدوا الجهات المسؤولة النظر في وضعهم

اشتكى عدد من أهالي مركز أم السلم بجدة من إهمال النظافة وتراكم مخلفات الحفريات والنفايات في المركز؛ مناشدين أمانة جدة، بالنظر في وضعهم بشكل عاجل.

وافاد أهالي الحي لـ "سبق" بأنهم تواصلوا مرات عدة مع بلدية أم السلم والتي لم تتجاوب معهم غير مبالين أو مراعين للمواطنين أو لمصلحة القاطنين في المركز، على حد وصف الأهالي.

فمن جانبه قال المواطن هلال إبراهيم إن تكدّس النفايات أمام المركز أمر لا يراعي الأضرار التي تُخَلّفها هذه النفايات على صحة المواطنين، من تجمّعات للبعوض والحشرات الضارة الأخرى والأوبئة .

وناشد أهالي المركز، الجهات المسؤولة، النظر في وضعهم وإنقاذهم من أضرار ومخاطر النفايات المتراكمة ومخلفات الأبنية، بالعمل على تكثيف النظافة داخل الحي والأحياء المجاورة القريبة .

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شاهد.. النفايات والحشرات الضارة تُحاصر أهالي مركز أم السلم بجدة
سبق

اشتكى عدد من أهالي مركز أم السلم بجدة من إهمال النظافة وتراكم مخلفات الحفريات والنفايات في المركز؛ مناشدين أمانة جدة، بالنظر في وضعهم بشكل عاجل.

وافاد أهالي الحي لـ "سبق" بأنهم تواصلوا مرات عدة مع بلدية أم السلم والتي لم تتجاوب معهم غير مبالين أو مراعين للمواطنين أو لمصلحة القاطنين في المركز، على حد وصف الأهالي.

فمن جانبه قال المواطن هلال إبراهيم إن تكدّس النفايات أمام المركز أمر لا يراعي الأضرار التي تُخَلّفها هذه النفايات على صحة المواطنين، من تجمّعات للبعوض والحشرات الضارة الأخرى والأوبئة .

وناشد أهالي المركز، الجهات المسؤولة، النظر في وضعهم وإنقاذهم من أضرار ومخاطر النفايات المتراكمة ومخلفات الأبنية، بالعمل على تكثيف النظافة داخل الحي والأحياء المجاورة القريبة .

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
05:58 PM

شاهد.. النفايات والحشرات الضارة تُحاصر أهالي مركز أم السلم بجدة

ناشدوا الجهات المسؤولة النظر في وضعهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اشتكى عدد من أهالي مركز أم السلم بجدة من إهمال النظافة وتراكم مخلفات الحفريات والنفايات في المركز؛ مناشدين أمانة جدة، بالنظر في وضعهم بشكل عاجل.

وافاد أهالي الحي لـ "سبق" بأنهم تواصلوا مرات عدة مع بلدية أم السلم والتي لم تتجاوب معهم غير مبالين أو مراعين للمواطنين أو لمصلحة القاطنين في المركز، على حد وصف الأهالي.

فمن جانبه قال المواطن هلال إبراهيم إن تكدّس النفايات أمام المركز أمر لا يراعي الأضرار التي تُخَلّفها هذه النفايات على صحة المواطنين، من تجمّعات للبعوض والحشرات الضارة الأخرى والأوبئة .

وناشد أهالي المركز، الجهات المسؤولة، النظر في وضعهم وإنقاذهم من أضرار ومخاطر النفايات المتراكمة ومخلفات الأبنية، بالعمل على تكثيف النظافة داخل الحي والأحياء المجاورة القريبة .

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